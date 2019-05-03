Названа главная тема встречи Лаврова и Помпео

Главной темой встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео станет кризис в Венесуэле, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Встреча Лаврова и Помпео (6 мая) в Рованиеми состоится. Понятно, что Венесуэла будет главной темой на переговорах. Кроме того, по-видимому, речь пойдет о Сирии, возможно, и об Украине. Если останется время, министры могут коснуться двусторонней тематики», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее Рябков сообщил, что Лавров и Помпео встретятся в Финляндии.