МИД подтвердил предстоящие переговоры Лаврова и Помпео в Финляндии

Согласована встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Рябков уточнил, что встреча согласована, комментируя заявление представителя Госдепартамента США о том, что Лавров и Помпео могут провести встречу во время министерской сессии Арктического совета в Финляндии 6-7 мая, передает ТАСС.

В четверг Лавров рассказал об итогах переговоров с Помпео и о том, что политики договорились продолжать контакты.