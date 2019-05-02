Лавров рассказал о переговорах с Помпео

Глава МИД России Сергей Лавров по итогу разговора с госсекретарем США Майком Помпео отметил, что политики договорились продолжать контакты,

Российский министр отметил, что не видит, как совмещать позиции обоих государств, передает РИА «Новости».

Также он пояснил позицию Москвы по поводу того, что Россия якобы отговорила президента Венесуэлы Николаса Мадуро покидать страну. «На все подобные заявления ответ один – это неправда», – сказал Лавров.

Глава МИД в телефонном разговоре призвал Помпео не возвращаться к так называемой доктрине Монро, поскольку это демонстрирует неуважение к Венесуэле.

Позиции России и США по этой латиноамериканской стране несовместимы, но продолжать переговоры необходимо, отметил Лавров.

Для противодействия возможной интервенции США в Венесуэле Россия сформирует группу стран в ООН, добавил министр.

Ранее сообщалось, что Лавров и Помпео в ходе переговоров обсудили график дальнейших российско-американских контактов и ситуацию в Сирии.

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