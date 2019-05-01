Лавров и Помпео обменялись претензиями по Венесуэле

Руководители внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Майк Помпео провели телефонный разговор, сообщают Госдеп и МИД России.

Как сообщили в Госдепе, Помпео заявил, что «вмешательство России и Кубы» якобы «дестабилизирует Венесуэлу и американо-российские двусторонние отношения», передает РИА «Новости».

Вашингтон призвал Москву прекратить поддержку венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Лавров подчеркнул, что США «вмешательством во внутренние дела» Венесуэлы и угрозами Каракасу грубо нарушают международное право.

«Указано, что продолжение агрессивных шагов чревато самыми тяжелыми последствиями», – сообщается на сайте российского МИДа.

Лавров и Помпео обсудили график дальнейших российско-американских контактов, а также ситуацию в Сирии. В частности, разговор касался лагерей перемещенных лиц «Рукбан» и «Аль-Хауль».

Российская сторона призвала к «скорейшему возвращению беженцев в места постоянного проживания, для чего сирийское правительство создало необходимые условия».

Напомним, власти Венесуэлы заявили о попытке военного госпереворота, которую удалось подавить. Минобороны Венесуэлы предупредило о готовности применить оружие в случае попыток штурма президентского дворца.

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