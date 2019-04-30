Минобороны Венесуэлы заявило о готовности применить оружие против оппозиции

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сказал, что власти готовы взяться за оружие в борьбе против оппозиционеров, сообщают венесуэльские СМИ.

«Те, кто придут к (президентскому дворцу) Мирафлорес ради насилия, будут побеждены насилием. Если будет нужно применить оружие, мы его применим», – передает РИА «Новости» со ссылкой на El Nacional.

Между тем, как передает «Интерфакс», протестующие в сопровождении военнослужащих направились в сторону президентского дворца Мирафлорес. Сообщается, что в результате столкновений в Каракасе пострадали не менее 19 человек.

Власти Венесуэлы во вторник заявили о попытке госпереворота, которую устроила небольшая группа лояльных оппозиции военных. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военных и их семьи выйти на улицы. При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что военное руководство страны верно легитимным властям республики.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Мадуро удалось подавить военный переворот.