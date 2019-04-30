Мадуро заявил о верности военного руководства властям Венесуэлы

Все военное руководство Венесуэлы верно легитимным властям страны, заявил президент республики Николас Мадуро.

«Я поговорил с командующими всех регионов интегральной обороны (REDI) и зон интегральной обороны (ZODI), которые мне заявили о своей полной верности народу, конституции и родине. Призываю к максимальной народной мобилизации, чтобы подтвердить победу мира. Мы победим», – передает заявление Мадуро РИА «Новости».

Во вторник власти Венесуэлы заявили о попытке госпереворота, устроенной небольшой группой лояльных оппозиции военных. Самопровозглашенный президент республики Хуан Гуайдо призвал военных и их семьи выйти на улицы и бороться против нынешних властей.

Сообщалось, что на улицах Каракаса слышны звуки автоматных очередей.