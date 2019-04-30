Стало известно о выстрелах на улицах Каракаса

Стало известно о звуках автоматных очередей на улицах столицы Венесуэлы, где во вторник резко обострилась ситуация после перехода группы военнослужащих на сторону лидера оппозиции Хуайна Гуайдо, сообщает местный телеканал.

Отмечается, что стрельба велась рядом с авиабазой Франсиско Миранды, где ранее записали ролик с призывами Гуайдо в адрес военных выйти на улицы и «покончить с узурпацией» в стране, пишет ТАСС.

Телеканал «Караколь» ведет с места событий прямую трансляцию. По данным СМИ, недалеко от военного объекта при невыясненных обстоятельствах ранили одного человека. Также стало известно о распылении слезоточивого газа рядом с ведущей к авиабазе дорогой.

Кроме того, в Каракасе три ветки метрополитена временно прекратили обслуживать пассажиров «по соображениям безопасности». Пресс-служба метрополитена сообщила, что «эта мера останется в силе до нового уведомления». При этом не указываются даже предположительные сроки восстановления движения.

В то же время СМИ сообщают, что сторонники Гуайдо задержали руководителя компании военной промышленности Венесуэлы (CAVIM), которая поставляет вооружение военным Венесуэлы, Карлоса Армаса Лопеса.

Ни власти республики, ни компания на новости о задержании Лопеса пока никак не отреагировала.

Ранее власти Венесуэлы заявили о попытке госпереворота. После призыва Гуайдо к выходу военных и их семей на улицы властям республики пришлось оказывать сопротивление группе военнослужащих-предателей.

После публикации ролика лидера оппозиции министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что вооруженные силы страны сохраняют твердую верность конституции и законным властям государства.