Власти Венесуэлы заявили о попытке госпереворота

Венесуэльский министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес заявил, что в стране происходит попытка госпереворота, власти противостоят небольшой группе военнослужащих-предателей.

«Мы информируем народ Венесуэлы о том, что в настоящее время мы противостоим и деактивируем небольшую группу военнослужащих-предателей», – написал он в Twitter.

По его словам, они пытаются устроить государственный переворот. Родригес также призвал людей «оставаться в боевой готовности», чтобы предотвратить попытку переворота.

Между тем лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обратился к военным Боливарианской Республики с призывом выйти на улицы и «покончить с узурпацией» в стране, передает ТАСС.

«Я призываю всех военных и их семьи немедленно выйти на улицы. В рамках нашей конституции мы должны окончательно покончить с узурпацией в нашей стране. 1 мая наступает сегодня, финал узурпации наступает сегодня», – заявил Гуайдо.

В то же время министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что вооруженные силы страны сохраняют твердую верность конституции и законным властям страны.

«Все воинские части [республики] докладывают о нормальной обстановке в своих казармах и на военных базах под началом своих командиров», – заявил он.

Он назвал группу военных, которые поддержали Гуайдо, «предателями и трусами».

Между тем, по данным Reuters, силы безопасности Венесуэлы атаковали Гуайдо и его сторонников – группу людей в военной форме – слезоточивым газом возле базы ВВС в Каракасе.

Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин рассказал о возможных последствиях силового сценария США в Венесуэле.

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