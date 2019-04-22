В Минобороны рассказали о последствиях силового сценария США в Венесуэле

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин рассказал о возможных последствиях силового сценария США в Венесуэле.

«Соединенные Штаты Америки, конечно же, имеют в запасе и силовой вариант действий, которым они, собственно, и пугают всех», – сказал заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью RT.

Но он отметил, что данный вариант может оказаться невыгоден США, так как «может только больше сплотить население вокруг сегодняшнего правительства Венесуэлы».

«Мало того, это может настроить соответствующим образом, негативно, и региональные страны Латинской Америки. Но Соединенные Штаты Америки не стоят на месте, они не гнушаются никакими другими инструментами», – добавил Фомин.

Среди таких инструментов он назвал гибридные войны и цветные революции.

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«Нам представляется, что нынешнее законное правительство во главе с Мадуро ситуацию контролирует, вооруженные силы готовы отражать внешнюю агрессию. Мы оказываем поддержку Венесуэле в первую очередь в рамках военно-технического сотрудничества. У нас есть ряд соглашений, которые мы соблюдаем, и оказываем помощь в части восстановления боеготовности вооружения и боевой техники», – добавил Фомин.

Ранее сообщалось, что США пригрозили «разрушительными последствиями» в случае ареста лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо.

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