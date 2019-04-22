В Минобороны рассказали о последствиях силового сценария США в Венесуэле

Взгляд
22 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:37  |  vz.ru
Разделы

За что овощеводам Дагестана пригрозили лишением тепличных условий

Недавнюю облаву на столичном рынке «Садовод» связывают с попыткой декриминализации аграрного бизнесаФото: Илья Питалев/РИА Новости
Тепличный бизнес Дагестана ждут перемены: скоро ему придется платить за газ, хотя до сих пор теплицы в массовом порядке обогревались ворованным голубым топливом. Новые власти пообещали это пресечь. Подорожает ли теперь дагестанский укроп на рынках Москвы? До сих пор бесплатный газ помогал дагестанским овощеводам конкурировать с фермерами из других регионов. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии

Встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным в Кремле всполошила всю ПрибалтикуФото: kremlin.ru
Прошедшие на неделе переговоры президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд вызвали нервную реакцию в Прибалтике. Глава литовского МИД Линас Линкявичюс отчитал Таллин за то, что о предстоящем визите соседи не проинформировали заранее. Дипломат убежден, что такое поведение раскалывает единство Балтийских стран. Почему эту поездку так болезненно восприняли в прибалтийских республиках и существует ли среди них единство? Подробности...
Перейти а раздел…

Что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке

Староверы, вернувшиеся из Латинской Америки, обустраиваются в Приморье и ПриамурьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Число соотечественников, вернувшихся в Россию из дальнего и ближнего зарубежья, приближается к миллиону. По программе переселения на Дальний Восток едут многодетные семьи русских из Казахстана и Средней Азии, старообрядцы из Боливии и Никарагуа. В этом году репатриантам стало проще обустроиться на берегах Амура, получив дальневосточный гектар. Как изменились правила игры? Подробности...
Перейти а раздел…

Западные СМИ: Украина совершила прыжок в неизвестность

Западные СМИ не знают, чего ждать от Зеленского Фото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
«Комик одержал убедительную победу на украинских выборах», – американские и европейские СМИ в унисон назвали поражение Петра Порошенко ожидаемым, а будущее страны – непредсказуемым. Никто на Западе не знает, чего на самом деле ждать от «русскоязычного выходца из еврейской семьи», у которого нет никакого политического опыта. Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Ленин лежит в Женеве

Андрей Манчук, политолог
День рождения Владимира Ленина обычно рассматривается у нас как архаический и чисто советский праздник, унаследованный из прошлой эпохи, и неактуальный для постмодернистской современности XXI века. На самом деле это не так. Подробности...

Зеленский не выполнит ничего из обещанного

Дмитрий Родионов, политолог
Удивляет разве что то, как быстро сдался Порошенко. А ведь еще в субботу он хорохорился, говорил о своей будущей «победе» как о свершившемся факте, благодарил за нее домочадцев и соратников. И вдруг признает поражение почти сразу после завершения голосования. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Украинские выборы войдут в историю трижды

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Не надо иллюзий – за пять лет невозможно возродить экономику, победить тотальную коррупцию, решить большинство системных проблем. Но привести Украину в чувство, сделать самостоятельным игроком, а не инструментом – вполне возможно. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые громкие скандалы со знаменитостями в самолете

    Что потеряно и что спасено при пожаре в Нотр-Даме

    Кто и за что преследует Джулиана Ассанжа

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
      Подробности...

      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
      Подробности...

      Собор Парижской Богоматери сгорел

      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?
          • Лучше Порошенко

          • Хуже Порошенко

          • Таким же как Порошенко

          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
          • Да

          • Нет

          Является ли Пугачева сегодня главной певицей России?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Порошенко собрался баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах
            Киевский суд остановил переименование УПЦТимошенко подвела итоги выборов президента УкраиныВандалы сожгли могилу Евгения ОсинаТарасова вступилась за Медведеву в латексном костюме
            Медведев прокомментировал украинские выборыНа Украине уволился второй за сутки губернаторТуристы начали массово покидать Шри-ЛанкуПомощник президента Татарстана вышла замуж за режиссера Бекмамбетова
            Экс-чиновников администрации Порошенко вызвали в генпрокуратуру УкраиныЧто известно о частной жизни Зеленского?Вышедший из комы Быков захотел вернуться к работеЧемпионка по тайскому боксу найдена мертвой в Москве

            Главная тема


            Американские угрозы сделают Россию богаче

            «исполнить обещания»


            Экс-капитан «Уральских пельменей» оценил уместность комика для российской политики

            связь с нефтью


            МЭР спрогнозировало курс доллара на ближайшие годы

            некачественное сырье


            В поломке на белорусском НПЗ обвинили российскую нефть

            Видео

            «громкие трубы шоу-бизнеса»


            Галкин объяснил, почему «Зеленский не прогнется под политическую систему»

            российский флот


            Эксперт поддержал требующих выплат за командировки в Сирию моряков

            Панкисское ущелье


            Чеченцы-кистинцы прогнали спецназ Грузии (видео)

            «взгляды Зе»


            Соловьев призвал не признавать выборы на Украине

            диалог с Россией


            Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии

            победа зеленского


            Дмитрий Михайлин: Украинские выборы войдут в историю трижды

            Повесили в музее – смотри!


            Ольга Андреева: Кассирша Пушкинского музея против актуального искусства

            Афины метнулись к Вашингтону


            Ирина Алкснис: Почему Греция дергает Германию за усы

            на ваш взгляд


            Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?

            В Минобороны рассказали о последствиях силового сценария США в Венесуэле

            22 апреля 2019, 19:25

            Текст: Анастасия Воробьева

            Версия для печати

            Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин рассказал о возможных последствиях силового сценария США в Венесуэле.

            «Соединенные Штаты Америки, конечно же, имеют в запасе и силовой вариант действий, которым они, собственно, и пугают всех», – сказал заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью RT.

            Но он отметил, что данный вариант может оказаться невыгоден США, так как «может только больше сплотить население вокруг сегодняшнего правительства Венесуэлы».

            «Мало того, это может настроить соответствующим образом, негативно, и региональные страны Латинской Америки. Но Соединенные Штаты Америки не стоят на месте, они не гнушаются никакими другими инструментами», – добавил Фомин.

            Среди таких инструментов он назвал гибридные войны и цветные революции.

            На ваш взгляд

             
            Удержит ли власть в Венесуэле Николас Мадуро?



            Обсуждение: 242 комментария

            «Нам представляется, что нынешнее законное правительство во главе с Мадуро ситуацию контролирует, вооруженные силы готовы отражать внешнюю агрессию. Мы оказываем поддержку Венесуэле в первую очередь в рамках военно-технического сотрудничества. У нас есть ряд соглашений, которые мы соблюдаем, и оказываем помощь в части восстановления боеготовности вооружения и боевой техники», – добавил Фомин.

            Ранее сообщалось, что США пригрозили «разрушительными последствиями» в случае ареста лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо.

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............