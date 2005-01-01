США пригрозили Венесуэле «разрушительными последствиями» в случае ареста Гуайдо

В случае ареста лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо власти Боливарианской Республики столкнутся с «разрушительными последствиями», заявил представитель американской администрации высокого ранга.

По словам представителя Белого дома, действия правительства Венесуэлы против Гуайдо стали бы «последней ошибкой» президента Николаса Мадуро, передает ТАСС.

Он призвал Вооруженные силы Венесуэлы «исполнить свой конституционный долг и защитить народ от террористических группировок», якобы мобилизованных по указанию президента республики.

По версии администрации США, Мадуро таким образом «разрушает демократические институты, нарушает конституцию своей страны и развязывает репрессии».

Ранее объявивший себя президентом Венесуэлы Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода», которая приведет к захвату власти в республике.

После этого Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности, а учредительное собрание разрешило уголовное расследование Гуайдо.

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