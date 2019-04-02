Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Национальное учредительное собрание Венесуэлы должно отозвать парламентскую неприкосновенность у самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо, говорится в заявлении Верховного суда Венесуэлы.

Суд подтвердил запрет Гуайдо покидать страну без разрешения. Подчеркивается, что «запрет был нарушен», передает РИА «Новости».

Кроме того, подтверждена блокировка сделок по имуществу и финансов Гуайдо в Венесуэле.

Суд признал его виновным в неуважении к власти. Гуайдо приговорен к штрафу в 10 тыс. боливаров (около 3 долларов).

Гуайдо – глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции. Президент страны Николас Мадуро фактически отстранил парламент от участия в политической жизни, созвав Национальное учредительное собрание.

Напомним, Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода», которая, по его плану, приведет к захвату власти в республике.

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