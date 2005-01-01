Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода», которая приведет к захвату власти в Венесуэле.

Лидер оппозиции заявил, что для проведения операции по всей Венесуэле создаются «Комитеты помощи свободе», которым «будет поручено пропагандировать <...> действия с целью прекращение узурпации в каждом районе, секторе, профсоюзе, образовательном учреждении, государственном органе», передает ТАСС.

«Пришло время подготовиться к проведению операции «Свобода» и оказать максимальное давление [на власть] для окончательного прекращения узурпации. Все, абсолютно все, у каждого есть роль на этом этапе нашей борьбы», – заявил Гуайдо.

Напомним, в минувший четверг Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле. После этого появились сообщения о прибытии в республику двух российских самолетов – военно-транспортного Ан-124 с 35 тоннами груза и пассажирского Ил-62 с 99 военнослужащими. Среди прибывших якобы находится начальник Главного штаба Сухопутных войск – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

Позднее в соцсетях появилась видеозапись приземления в Венесуэле российского военно-транспортного самолета Ан-124. Также стала известна цель визита российских военных в республику.