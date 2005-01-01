Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле

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21 марта, четверг  |  Последнее обновление — 20:01  |  vz.ru
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Желающие дать России в долг бьют рекорды

Успехи Минфина на рынке ОФЗ вкупе с ожиданием смягчения монетарной политики ФРС помогают укреплять российскую валютуФото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
На фоне рекордных размещений ОФЗ российский Минфин решил воспользоваться спросом на рублевые активы и вернуться на рынок еврооблигаций. Россия готова занять сразу весь запланированный на год объем. Почему экономические власти так спешат занять как можно больше на внутреннем рынке и за рубежом? Подробности...
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Выдвижение Байдена в президенты сильно обрадует Китай

Единственное очевидное преимущество Трампа перед Байденом – это возраст действующего президентаФото: Jonathan Ernst, Allison Shelley/Reuters
У Трампа появился по-настоящему опасный соперник в борьбе за переизбрание – о своем намерении участвовать в гонке объявил бывший вице-президент Джо Байден, на которого возложена миссия по узурпации власти демократами. Когда-то он казался из России идеальной кандидатурой, но времена изменились и теперь выдвижение Байдена – отличная новость прежде всего для Китая. Подробности...
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Нобелевский лауреат из Японии научит Сибирь ускорять интернет

Изобретения профессора Хироси Амано используются в экранах смартфоновФото: Shi Tiansheng/Xinhua/ZUMA/Global Look Press
«Мы объединимся друг с другом и будем взаимодействовать. Ведь японская и российская наука сталкиваются с похожими проблемами», – сказал газете ВЗГЛЯД лауреат Нобелевской премии по физике за 2014 год Хироси Амано, который принял решение начать сотрудничество с Новосибирским государственным университетом. Подробности...
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Приглашение Бразилии в НАТО продемонстрировало презрение США к союзникам

Президент Бразилии вряд ли ожидал, что его страну пригласят в НАТОФото: Ron Sachs/ZUMA/Global Look Press
Дональд Трамп на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что страна теоретически могла бы вступить в НАТО. Это заявление американского лидера стоит воспринимать, несмотря на его анекдотичность, вполне серьезно. Главным образом потому, что оно касается вовсе не Бразилии, а в целом отношений США со своими союзниками по НАТО.  Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Верить в СССР-2 может только идеологический диверсант

Дометий Завольский, историк-архивист
Советская власть давно умерла естественным путём – всем надоев и выродившись до полной потери иммунитета. Советская идеология осыпалась ещё прежде падения власти, оставаясь уделом людей совсем уж недалеких или замордованных. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как «образование для всех» убивает Францию

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Паренёк из Нигерии по имени Баба (ударение на последнем слоге) – студент четвертого курса французского университета, изучает литературу. По-французски Баба изъяснялся на уровне «один палка, два струна» и «велик могучим этот языкa». Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Белоруссия стала второстепенной для России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если вы вдруг пропустили, то у нас тут очередное обострение с Белоруссией. Там все дымится и бурлит – резкие слова официальных лиц, сливы о подковерных раскладах. В России же практически штиль на эту тему. Подробности...
Обсуждение: 78 комментариев
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      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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          • Вообще не беру в долг

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            Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле

               21 марта 2019, 19:40
            Фото: Marco Bello/Reuters
            Текст: Анастасия Воробьева

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            Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что его сторонники занимаются подготовкой операции «Свобода», цель которой – захват власти в Венесуэле.

            «Венесуэльцы, мы готовимся к окончательному прекращению узурпации власти, к операции «Свобода». Ждите нас в каждом штате», – передает заявление Гуайдо ТАСС. Оппозиционер также подчеркнул, что администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро «остались считанные дни».

            Также лидер венесуэльской оппозиции сказал, что власти Боливарианской Республики боятся арестовать его и поэтому нападают на его сторонников.

            «Поскольку они [власти] не могут арестовать временного президента (Хуана Гуайдо), они ищут его близких, угрожают им и похищают их. Николас Мадуро (президент Венесуэлы) или не осмеливается посадить меня в тюрьму или не посылает ко мне правоохранительные органы», – добавил Гуайдо во время пресс-конференции.

            По его мнению, арест секретаря Роберто Марреро – это «оскорблением не только Хуана Гуайдо, Национальной ассамблеи, венесуэльцев и конституции, но и всего демократического мира».

            Ранее Гуайдо утверждал, что Марреро и оппозиционный венесуэльский депутат Серхио Вергара были задержаны агентами Боливарианской службы разведки, а в их домах были проведены обыски.

            Напомним, 23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и некоторые другие страны признали его временным главой государства. Действующий президент Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Эту позицию поддержали Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция. Ранее сообщалось, что прошли переговоры России и США по ситуации в Венесуэле.


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