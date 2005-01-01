Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что его сторонники занимаются подготовкой операции «Свобода», цель которой – захват власти в Венесуэле.

«Венесуэльцы, мы готовимся к окончательному прекращению узурпации власти, к операции «Свобода». Ждите нас в каждом штате», – передает заявление Гуайдо ТАСС. Оппозиционер также подчеркнул, что администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро «остались считанные дни».

Также лидер венесуэльской оппозиции сказал, что власти Боливарианской Республики боятся арестовать его и поэтому нападают на его сторонников.

«Поскольку они [власти] не могут арестовать временного президента (Хуана Гуайдо), они ищут его близких, угрожают им и похищают их. Николас Мадуро (президент Венесуэлы) или не осмеливается посадить меня в тюрьму или не посылает ко мне правоохранительные органы», – добавил Гуайдо во время пресс-конференции.

По его мнению, арест секретаря Роберто Марреро – это «оскорблением не только Хуана Гуайдо, Национальной ассамблеи, венесуэльцев и конституции, но и всего демократического мира».

Ранее Гуайдо утверждал, что Марреро и оппозиционный венесуэльский депутат Серхио Вергара были задержаны агентами Боливарианской службы разведки, а в их домах были проведены обыски.

Напомним, 23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и некоторые другие страны признали его временным главой государства. Действующий президент Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Эту позицию поддержали Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция. Ранее сообщалось, что прошли переговоры России и США по ситуации в Венесуэле.