Россия и США провели переговоры по ситуации в Венесуэле

Диалог между Россией и США по венесуэльскому вопросу является необходимостью, сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков после встречи со спецпредставителем США в Венесуэле Эллиотом Абрамсом.

«Необходимо подчеркнуть, что потребность в диалоге [с США по Венесуэле] очевидна», – заявил Рябков, передает ТАСС.

Дипломат также подчеркнул, что Россию обеспокоена санкционным давлением американских властей на Венесуэлу.

Вместе с тем сообщается, что Абрамс остался доволен переговорами с Рябковым, несмотря на то, стороны не достигли единого мнения.

Российский и американский дипломаты встретились 19 марта в Риме для обсуждения возможного военного вмешательства США в венесуэльский конфликт.

В начале марта ситуацию в Венесуэле обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео.