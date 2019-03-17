Рябков собрался поговорить с представителем США по Венесуэле о возможном вторжении

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков 19 марта встретится в Риме со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом, представителя Вашингтона предостерегут от силового вмешательства в дела Боливарианской республики.

«Переговоры состоятся 19 марта. Это запланированный контакт, не спонтанная встреча», – передает слова Рябкова ТАСС.

Он отметил, что российская сторона предостережет США от силового вмешательства и «других форм противозаконного воздействия» на легитимную власть в Венесуэле.

«Конечно, будем объяснять, почему необходимо прилагать усилия для того, чтобы внутривенесуэльский диалог все-таки завязался», – сказал Рябков.

Ранее стало известно, что Рябков и Абрамс встретятся в начале следующей недели. В начале марта Абрамс также встречался с российским послом в США Анатолием Антоновым.