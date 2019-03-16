Представители России и США договорились о встрече по Венесуэле

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в начале следующей недели, 18-19 марта, проведут переговоры в, сообщили в Госдепартаменте.

«Они обсудят ухудшение ситуации в Венесуэле», – передает ТАСС сообщение американского внешнеполитического ведомства.

В начале марта Абрамс встречался с российским послом в США Анатолием Антоновым также для обсуждения ситуации в Венесуэле. После этой встречи спецпредставитель США объявил, что Соединенные Штаты отказываются от военного вторжения в Боливарианскую Республику и придерживаются дипломатического урегулирования. Он, однако, отметил, что полностью военный вариант в Вашингтоне не исключают.