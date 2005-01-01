США заявили об отказе от вторжения в Венесуэлу

Соединенные Штаты в настоящий момент придерживаются дипломатического, экономического и финансового давления на Венесуэлу, а не использования военной силы, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс на брифинге в Госдепартаменте в пятницу.

Абрамс, однако, подчеркнул, что военный вариант нельзя полностью исключать. «Это опасный мир, нельзя предсказать, как сложится ситуация. (…) Президент [США Дональд Трамп] сказал, что все варианты рассматриваются, они всегда будут рассматриваться, но это не тот путь, которому мы решили следовать, мы решили сейчас следовать пути дипломатического, экономического и финансового давления для поддержки народа Венесуэлы», – приводит его слова ТАСС.

Накануне на слушаниях в Сенате Абрамс также заявлял, что Вашингтон не имеет планов военной интервенции в Венесуэлу. Он также говорил, что встречался с российским послом в США Анатолием Антоновым, чтобы обсудить ситуацию в республике.

Сам Дональд Трамп ранее допускал возможность вторжения в Боливарианскую Республику.