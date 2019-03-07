Спецпредставитель США по Венесуэле рассказал о встрече с российским послом

Американский спецпредставитель по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что встречался с российским послом в США Анатолием Антоновым, чтобы обсудить ситуацию в республике.

«Я встречался с российским послом», – сказал Абрамс во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США в ответ на вопрос о том, встречался ли он или другой представитель американской администрации с представителями России для обсуждения будущего Венесуэлы.

Также он подтвердил, что дважды тайно проводил встречи в Вашингтоне с представителями президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает ТАСС.

Вместе с этим спецпредставитель отрицает, что контактировал по вопросу Венесуэлы с представителями Кубы.

Ранее российские пранкеры позвонили от имени швейцарского президента Абрамсу и рассказали о «венесуэльских счетах» в несуществующем банке «Лимпопо» в Швейцарии.