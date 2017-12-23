Пранкеры сообщили США о финансовой помощи властям Венесуэлы от Ксении Собчак

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Швейцарии Уэли Маурера связались со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом, рассказав ему о «венесуэльских счетах» в вымышленном банке «Лимпопо» и выяснив планы Вашингтона в отношении Каракаса.

Детали розыгрыша Вован и Лексус рассказали агентству Sputnik Mundo. По их словам, в середине февраля они связались с офисом Абрамса и запросили телефонный разговор со спецпосланником по теме сотрудничества Швейцарии и США в финансовой сфере, а также ситуации в Венесуэле. Беседа состоялась 19 февраля. Пранкеры сообщили Абрамсу, что швейцарская сторона не видит нарушений законодательства в том, что в банках страны находятся частные счета лиц из ближнего круга президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также счета венесуэльских компаний, таких как нефтяная госкомпания PVDSA.

В ответ спецпосланник США заявил, что Вашингтон настаивает на полной блокировке этих счетов, и подчеркнул, что если Швейцария не заморозит счета после окончательного прихода к власти Гуайдо и «деньги Мадуро уйдут из этой страны», то США могут подать иск против Берна. «Маурер» под давлением Абрамса заявил, что готов заморозить счета, если США пришлют необходимую документацию. Он также попросил спецпредставителя помочь связаться с самопровозглашенным лидером Венесуэлы Хуаном Гуаидо, что Абрамс пообещал сделать.

После этого разговора с пранкерами связался «посол нового правительства Венесуэлы» Карлос Веккьо. От имени Маурера пранкеры направили Абрамсу и послу Веккьо список венесуэльских чиновников, счета которых якобы были обнаружены в банках Швейцарии и немедленно заблокированы. Также в списке фигурирует вторая часть, где якобы указаны иностранные граждане, которые переводили крупные суммы на счета санкционных чиновников. «Так, в списке фигурирует Ксения Собчак, Дмитрий Быков и Марк Фейгин. Также, в этом списке мы указываем банк Lexus Vovanial Bank Ltd, где якобы тоже хранятся деньги Мадуро в Швейцарии», – рассказали пранкеры.

По их словам, Абрамс оказался очень доволен отправленным списком и связался с минфином США, который начал работу с этим документом. Веккьо, в свою очередь, пообещал «держать все в секрете», и поинтересовался, «когда их сторона сможет получить контроль над этими заблокированными счетами», передает РИА «Новости».

Веккьо еще несколько раз связывался с пранкерами и интересовался, нашли ли они личные счета Мадуро в Швейцарии. В ответ Вован и Лексус заявили, что нашли Фонд Нурлана Байдильда Tender First, в котором и находятся личные активы Мадуро. При этом они признались, что из-за юридических тонкостей не могут заблокировать счета. По словам пранкеров, они решили сообщить Веккьо, что если ситуация получит огласку, Фонд попытается вывести все активы из Швейцарии, а это, в свою очередь, станет основанием для подозрения в отмывании денег.

Веккьо согласился распространить эту информацию, он связался с агентством Bloomberg и дал им интервью по этому поводу. Помимо этого, посол разместил информацию о фонде Байдильда в своем Twitter с 900 тыс. подписчиков.

В марте пранкеры, по их словам, провели еще один телефонный разговор с Абрамсом, в ходе которого он рассказал о недавнем заседании Совбеза ООН по венесуэльскому вопросу, а также о том, будут ли США организовывать интервенцию в Венесуэлу. В конце разговора с пранкерами Абрамс, по их словам, дал понять, что США не собираются вводить войска в Венесуэлу.

Вован и Лексус – одни из самых известных российских пранкеров. Популярность им принесли телефонные розыгрыши знаменитостей, а также высокопоставленных зарубежных политиков. Среди самых знаменитых розыгрышей – звонок главе британского МИДа Борису Джонсону, президенту Украины Петру Порошенко, постпреду США при ООН Никки Хейли.