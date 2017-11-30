Пранкеры от имени Столтенберга посоветовали Порошенко не пить много горилки

Российским пранкерам Вовану и Лексусу (Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову) удалось разыграть президента Украины Петра Порошенко, представившись генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

На своей странице во «ВКонтакте» Вован выложил аудиозапись беседы с Порошенко и ее расшифровку.

Разговор начался с того, что президент Украины очень обрадовался звонку, однако затем лже-Столтенберг посоветовал Порошенко «не пить много водки и горилки этой новогодней ночью», после чего тот огорчился и бросил трубку, передает «Ридус».

Напомним, 5 декабря 2017 года российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с украинским президентом Петром Порошенко и попросили его не выдавать Михаила Саакашвили Грузии.