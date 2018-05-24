Российские пранкеры разыграли главу МИД Британии

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли главу МИД Великобритании Бориса Джонсона. Тот рассказал им о вариантах новых санкций против российских олигархов.

«Русским следует знать, что Великобритания будет жестко противостоять им. Мы продолжим усиливать нажим на некоторых олигархов, окружающих Путина. Думаю, наиболее эффективной мерой было бы введение санкций не только за Украину, но и в отношении таких лиц, как Дерипаска и «Русал», – цитирует министра РИА «Новости».

По словам политика, санкции не будут введены против состоятельных россиян, живущих в Великобритании, однако давление может усилиться на представителей окружения российского президента, которые «незаконно обогащаются».

«Брось камень в Кенсингтон – и попадешь в олигарха. Но некоторые из них близки к Путину, а некоторые нет», – сообщил он.

В МИД Великобритании уточнили, что разговор действительно был, но «министр понял, что речь о фабрикации, и завершил звонок», отмечает источник.

Отношения России и Великобритании ухудшились после инцидента в Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Сергея Скрипаля выписали из больницы в Британии, куда он попал 4 марта после, как утверждает британская сторона, отравления боевым отравляющим веществом «Новичок». Юлия Скрипаль была выписана значительно раньше. Где Скрипали находятся сейчас, неизвестно.

России доступ к ним так и не предоставили.

Лондон сразу и без каких-либо доказательств обвинил в отравлении Россию – и по-прежнему закрывает глаза на доводы Москвы по этому делу и на тот факт, что и у других стран была возможность производства «Новичка».