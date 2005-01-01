Немецкая разведка получила образец нервно-паралитического вещества «Новичок» еще в начале 1990-х годов, тогда же ФРГ выяснила его формулу, пишет газета Zeit.

Расследование на этот счет провели несколько крупных немецких СМИ, которые выяснили, что более 20 лет назад Федеральной разведывательной службе Германии (BND) удалось заполучить образец отравляющего вещества, который привез в страну завербованный разведкой перебежчик, передает РИА «Новости».

Die Zeit подчеркивает, что принимавшие решения по операции люди эту информацию подтверждают.

Эта проба была доставлена в лабораторию в Швеции для анализа. Позднее разведслужба и бундесвер получили формулу вещества, нахождение образца неизвестно.

Впоследствии ФРГ передала сведения о веществе партнерам по НАТО. Некоторые из них стали в небольших количествах производить это вещество, пишет газета.

Правительство Германии не прокомментировало результаты расследования.

Между тем, Лондон ранее «последовательно и четко» утверждал, что якобы «только у российского государства есть технические средства, практический опыт и мотив» для «нападения на Скрипалей» с помощью «Новичка». Новые данные опровергают эти заявления Британии.

Более того, до этого уже появились подтверждения, что «Новичок» производился в том числе в Чехии. Чешская контрразведка однако подчеркивает, что речь идет о веществе А-230, а «Новичком» называется А-234.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как на Западе выступают с противоречивыми заявлениями по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери и о «Новичке».