Глава ОЗХО случайно опроверг главный довод Лондона в «деле об отравлении»

«Таким количеством можно отравить половину Лондона». По крайней мере, именно так химики оценивают поистине сенсационное заявление главы ОЗХО о количестве яда, которое было использовано для отравления Скрипалей в Англии. Еще более удивительно опровержение этих слов, также выпущенное ОЗХО. И это не единственное противоречие, выявленное в последние дни вокруг этого скандального дела.

Организация по запрещению химического оружия превзошла саму Великобританию в противоречивости своих заявлений. Вечером в пятницу в ОЗХО заявили, что не смогут установить количество вещества, использованного при отравлении британского агента Сергея Скрипаля в Солсбери. В организации отметили, что количество нервно-паралитического вещества, возможно, измерялось миллиграммами.

Этим заявлением ОЗХО умудрилась вступить в противоречие с собственным же главой Ахметом Узюмджю, который утром в пятницу озвучил совсем другие данные. В отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии использовалось «50–100 граммов (отравляющего вещества) или порядка того», указал он. Вещество могло быть применено в виде аэрозоля или в жидком виде, но с использованием дополнительных мер, добавил Узюмджю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом» аналогичным тому образцу, который предоставила Великобритания. Однако организация подчеркнула, что определить место происхождения вещества невозможно, а также не упоминала в своем докладе никакого названия (например, «Новичок»).

Заявления главы ОЗХО действительно выглядят неожиданно. Ведь следует понимать, что если речь идет о пресловутом «Новичке», то 50–100 г – это просто какая-то «слоновья» доза для настолько смертоносного отравляющего вещества.

«Таким количеством можно отравить половину Лондона или, по крайней мере, гарантированно уничтожить все население Солсбери и его окрестностей», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, химик Игорь Никулин. «Это была бы самая большая катастрофа, связанная с применением химического оружия, в истории человечества», – добавил эксперт.

«Доза 50–100 граммов огромна – ее хватит, чтобы убить 150 тысяч человек»,

– подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД кандидат биологических наук, биохимик Илья Духовлинов. Население Солсбери составляет примерно 50 тыс. человек.

«В заявлении главы ОЗХО непонятно, о какой дозе идет речь. То ли это количество вещества, которое использовалось для отравления, то ли это доза, которая попала внутрь организма», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин. Если речь идет о количестве вещества, попавшем в организм, то «это колоссальная доза», подчеркнул эксперт. Он отметил, что даже дозой хлорофоса в 50–100 г можно убить двух человек, а смертельная доза метилового спирта и вовсе составляет 30 г.

Если же речь идет о количестве, которое было взято злоумышленниками для отравления, то возникает вопрос, как можно узнать, что преступники использовали именно 50–100 г, указал Уткин. «Нет такой возможности. Нужно сначала преступников спросить, чтобы они рассказали», – добавил он.

К экспертам присоединилась и официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая назвала заявление Узюмджю «сенсационным». Она также отметила, что такого количества «достаточно, чтобы отравить жителей всех близлежащих кварталов, а не только двух человек. А эти два человека не только, как нас заверяют, выжили, но, по сообщению британских властей, нормально функционируют».

Таким образом, получилось, что новые заявления главы ОЗХО в пух и прах разбили самый главный довод Лондона. Сообщение главы ОЗХО – это фактически прямое свидетельство лжи британцев о якобы имеющихся свидетельствах применения «Новичка», подчеркнул Никулин. Духовлинов также отметил, что версия британцев о «Новичке» и озвученная Узюмджю доза вещества абсолютно не согласуются друг с другом, поскольку в этом случае «вокруг все бы вымерло».

Вот и Захарова задалась вопросом о том, была ли в официально озвученных заявлениях Великобритании «хоть пара слов правды, или это все просто одна сплошная ложь». Ранее в пятницу она как раз говорила о том, что новые факты по делу Скрипалей вскрывают «многочисленные обманы» со стороны правительства Терезы Мэй. Первое вранье об установлении страны изготовления химического вещества опровергли сами же сами британские эксперты Портон-Дауна. Затем вранье правительства Терезы Мэй о том, что так называемый «Новичок» якобы производился только в России, опроверг президент Чехии Милош Земан, рассказала она.

Напомним, накануне Земан подтвердил данные российской стороны о том, что нервно-паралитический газ, называемый британцами «Новичком», в незначительном количестве производился и складировался в Чехии. Слова Земана являются подтверждением «абсолютной провокационности и авантюрности всей истории со Скрипалями», – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, это еще на один шаг приближает к тому моменту, когда все больше стран начнут чувствовать себя втянутыми в эту авантюру.

На ваш взгляд Кто наиболее вероятный виновник отравления бывшего полковника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля? Силы, желающие покарать Скрипаля за предательство

Силы, желающие скомпрометировать Россию

Другой вариант



Если принять все это во внимание, то несложно понять, почему же ОЗХО так быстро «переобулась» в своих заключениях. Вряд ли в Лондоне обрадовались словам Узюмджю, торпедирующим британскую версию. Вот и пришлось организации в срочном порядке поправлять своего поспешившего с заявлениями главу.

Правда, и тут они умудрились допустить противоречие. В ОЗХО отметили, что вещество имело «высокую чистоту» и оказалось устойчиво к погодным условиям. А ведь еще не так давно один из разработчиков так называемого «Новичка» Вил Мирзаянов заявлял, что это вещество теряет свои свойства при высокой влажности. Этим он объяснял то, что Скрипали остались живы после отравления.

Конечно, Мирзаянова нельзя назвать надежным источником, так как он уже не раз позволял себе противоречащие друг другу заявления (например, заявляя сначала, что формулу «Новичка» он опубликовал на всеобщее обозрение в своей книге, а потом – что формула не известна никому, кроме России). Однако эта новая несостыковка вполне может быть свидетельством того, что Скрипалей отравили абсолютно другим веществом.

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ОЗХО до сих пор не озвучила название отравляющего вещества не просто так, считает Илья Духовлинов. «Они по-прежнему не предъявили четких результатов анализа, принятых в химии. Нет масс-спектров, хроматограмм. Нет, соответственно, четкого определения, что за вещество было. Озвучить название – это взять на себя конкретную ответственность. А пока это все общие слова, которые можно повернуть куда угодно, в зависимости от расклада ситуации», – резюмировал эксперт.