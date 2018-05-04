ОЗХО не смогла установить количество примененного в Солсбери вещества

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что не смогут установить количество вещества, использованного при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

«В ответ на запросы СМИ пресс-секретарь ОЗХО заявил, что организация не сможет оценить или определить количество нервно-паралитического вещества, который был использован в Солсбери 4 марта. Количество может быть охарактеризовано миллиграммами», – говорится в заявлении организации, передает ТАСС.

В ОЗХО также отметили, что по итогам анализа проб была установлена «высокая чистота» и устойчивость вещества к погодным условиям.

Ранее один из разработчиков системы химического оружия «Новичок» Леонид Ринк заявил, что применение 50–100 граммов боевого средства А234, которым, как утверждают в ОЗХО, якобы были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, оказалось бы смертельным для всего британского города Солсбери.

До этого глава ОЗХО Ахмета Узюмджю сообщал, что доза вещества, которым в британском Солсбери были отравлены Скрипали, составляла от 50 до 100 граммов.