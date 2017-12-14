Разработчик «Новичка» оценил слова главы ОЗХО о 100 граммах яда

Применение 50–100 граммов боевого средства А234, которым, как утверждают в ОЗХО, якобы были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, оказалось бы смертельным для всего британского города Солсбери, заявил один из разработчиков системы химического оружия «Новичок» Леонид Ринк.

«Кошмар какой-то. Солсбери от такого количества весь бы лег», – приводит его слова РИА «Новости».

«Это дикое количество, это боевые объемы. Этим количеством не знаю сколько людей можно убить», – добавил один из разработчиков системы химического оружия «Новичок», к которой на Западе приравнивают вещество А234.

Ринк заметил, что заявление Организации по запрещению химического оружия в очередной раз ставит под сомнение то, что при отравлении Скрипалей применялось именно вещество А234.

На ваш взгляд Кто наиболее вероятный виновник отравления бывшего полковника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля? Силы, желающие покарать Скрипаля за предательство

Силы, желающие скомпрометировать Россию

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Ранее газета New York Times со ссылкой на главу ОЗХО Ахмета Узюмджю сообщила, что доза вещества, которым в британском Солсбери были отравлены Скрипали, составляла от 50 до 100 граммов.

Напомним, ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом», но подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Британия, однако, интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу. Москва указала на мотив Лондона отравить Скрипаля.