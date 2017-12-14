Россия указала «весьма вероятный» мотив Британии отравить Скрипаля

Россия может предъявить Великобритании триаду обвинений («мотив, средства, предыстория вопроса») по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

Шульгин по итогам внеочередного заседания Исполсовета ОЗХО по инциденту в Солсбери напомнил, что британская сторона выдвигает Москве триаду обвинений по делу Скрипаля: «Мотив, средства, предыстория вопроса».

«Слушайте, мы ведь эту же триаду обвинений можем предъявить и нашим британским коллегам, по большому счету», – приводит его слова ТАСС.