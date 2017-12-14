Британия объявила вину Асада в химатаке «весьма вероятной»

Британский кабмин не стал высказывать однозначное утверждение о причастности Дамаска к предполагаемой химатаке в сирийской Думе, но заявил, что это «весьма вероятно».

В четверг прошло экстренное заседание кабинета министров, обсуждался вопрос о том, нужно ли стране присоединяться к возможной военной акции против правительственных сил Сирии.

«Весьма вероятно, что режим несет ответственность за субботнюю атаку», – приводит ТАСС текст заявления канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Приписываемую Дамаску химатаку кабмин назвал «шокирующим и варварским актом, убившим 75 человек, включая детей». Кроме того, кабмин «согласился с тем, что режим Асада имеет послужной список в использовании химического оружия».

В заявлении подчеркивается важность того, чтобы применение химоружия «не осталось без ответа». Было решено «предпринять действия, чтобы облегчить гуманитарные страдания и предотвратить использование в будущем химического оружия режимом Асада».

Министры считают, что глава правительства должна «продолжить совместную работу с США и Францией для координации международного ответа».