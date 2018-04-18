Россия обвинила обладающую «Новичком» Британию в нарушении химконвенции

У Великобритании есть небольшие запасы нервно-паралитического вещества типа «Новичок», то есть страна нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

Он напомнил, что в интервью глава МИД Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что у Лондона действительно есть «Новичок».

«А подтвердив это, он подтвердил, что Великобритания грубо нарушает Конвенции о запрещении химического оружия», – приводит ТАСС слова постпреда России.

Шульгин подчеркнул, что британская сторона была обязана «сообщить об этом в Гаагу, все это соответствующим образом оформить, уведомить».