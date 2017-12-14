Кремль оценил признание Земана о «Новичке»

Слова чешского президента Милоша Земана о производстве аналога «Новичка» в его стране иллюстрируют несостоятельность обвинений Лондона в адрес России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«С большой долей уверенности мы высказывали предположение, что это вещество могло производиться в разных странах мира, в частности, в странах, которые, как они утверждают, имеют антидот, наверняка тоже производили это вещество или обладали каким-то количеством этого вещества», – напомнил Песков.

Он отметил, что это «лишняя красноречивая иллюстрация той несостоятельной позиции, которую продемонстрировали власти Великобритании», передает РИА «Новости».

Песков заметил, что слова Земана являются подтверждением «абсолютной провокационности и авантюрности всей истории со Скрипалями». По его словам, это еще на один шаг приближает к тому моменту, когда все больше стран начнут чувствовать себя втянутыми в эту авантюру.

Накануне президент Чехии Милош Земан подтвердил данные российской стороны о том, что нервно-паралитический газ «Новичок» в незначительном количестве производился и складировался в Чехии. Земан также говорил, что считает недостаточным голословное обвинение России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.