Президент Чехии подтвердил заявления России по поводу газа «Новичок»

Президент Чехии Милош Земан подтвердил данные российской стороны о том, что нервно-паралитический газ «Новичок» в незначительном количестве производился и складировался в Чехии.

«Был у нас произведен и складирован «Новичок», пусть и в небольшом количестве. Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом», – передает ТАСС слова Земана в интервью пражскому телеканалу «Баррандов».

Чешский президент напомнил, что несколько дней назад поручил чешской контрразведке проверить, производилось ли когда-либо в республике отравляющее вещество, которое якобы было использовано при отравлении Скрипалей.

Возможность этого ранее допустила официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув, что «наиболее вероятный источник происхождения отравляющего вещества – страны, в которых с конца 1990-х ведутся интенсивные исследования по проекту «Новичок», включая Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию, а также США.

«В ноябре прошлого года в научно-исследовательском институте министерства обороны в городе Брно (юго-восток Чехии) был протестирован нервно-паралитический яд А-230. Его количество было очень малое», – рассказал Земан, заверив, что после тестирования яд был уничтожен.

Он также уточнил, что, по данным чешской военной разведки, этот яд относится к семейству нервно-паралитических веществ «Новичок».

Между тем, Земан не увидел ничего предосудительного в том, что вещество семейства «Новичок» в малом количестве производилось и складировалось в Чехии. «У нас есть прекрасное подразделение противохимической обороны, и ему необходимо изучать [яды], чтобы противодействовать им», – сказал президент.

Напомним, в конце марта Земан заявил, что считает недостаточным голословное обвинение России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Президент Чехии также сообщал, что поручил чешской контрразведке проверить заявления российской стороны о возможности разработки или складирования «Новичка» в Чехии.

Отметим, Лондон утверждает, что нервно-паралитический газ «Новичок» якобы производился только в России. В Москве неоднократно подчеркивали, что в России отравляющее вещество «Новичок» не производится и не хранится.