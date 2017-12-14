Британские версии происхождения «Новичка» становятся все более фантастическими

Лондон разразился заявлениями об обнаружении места производства так называемого «Новичка». По его мнению, это лаборатория в Шиханах, где в СССР велись исследования отравляющих веществ. Однако настоящей загадкой является вовсе не давно законсервированная советская лаборатория – а то, как и почему британские спецслужбы обошлись с домашними животными Скрипаля.

В британской разведке уверены, что вещество, которым якобы были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы в Саратовской области. Британская Times отмечает, что представители спецслужб Великобритании заявили об этом на специальном совещании, где были собраны союзники Лондона.

На совещании, которое привело к высылке более 150 российских дипломатов из 28 стран, была представлена также информация, позволяющая предположить, что объект Шиханы, «российский аналог оборонной лаборатории в Портон-Даун», на протяжении прошедшего десятилетия использовали для тестирования, может ли «Новичок» быть эффективен для убийств за границей», – пишет Times.

Посол Великобритании в Берлине Себастьян Вуд добавил к этому, что слова России о том, что все боевые отравляющие вещества советских времен уничтожены под контролем международных наблюдателей, с точки зрения Великобритании, «неправда, абсолютная неправда». «Наши спецслужбы знают, что есть секретная программа разработки отравляющего вещества «Новичок», о существовании которой российское правительство никогда не объявляло», – добавил он.

Правда, как так вышло, что международные эксперты подтвердили уничтожение Россией всех запасов химоружия, британский дипломат почему-то не уточнил. Кстати, ОЗХО как раз недавно провела очередную инспекцию на территории России.

В городе Шиханы Саратовской области когда-то действительно находилась лаборатория Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) по разработке и производству химического оружия.

В российском сегменте интернета, в том числе в русской Википедии, много информации о том, что в советские времена в Шиханах велись исследования отравляющего вещества, которое британцы называют «Новичком».

Кроме того, ученые-химики Владимир Углев, работавший в советское время в Шиханах, и Леонид Ринк, возглавлявший данную лабораторию, рассказывали в СМИ, что в ней разрабатывались и исследовались отравляющие вещества такого типа.

С Шиханами также была связана одна скандальная история. Не так давно стало известно, что производное вещества Фолиант-232, относящееся к так называемому классу «Новичок», было использовано для отравления банкира Ивана Кивелиди и его секретарши в 1995 году. При этом не так давно ряд российских СМИ представил документы допросов, согласно которым к передаче вещества в руки бандитов мог быть причастен бывший главы лаборатории в Шиханах Леонид Ринк. Утверждается, что вещество продавалось различным криминальным элементам неоднократно, в том числе и неким «лицам чеченской национальности».

Однако никаких исследований и тем более разработки химоружия лабораторией не ведется уже давно. Сейчас там находится филиал «Шиханы» ФГУП «ГосНИИОХТ», который занимается ликвидацией остатков бывшей военной лаборатории, а также производством промышленной и агропромышленной химии. Бывший глава госкомиссии по химразоружению, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич заявил «Интерфаксу», что Шиханах никогда не хранилось химоружие, в том числе так называемый газ «Новичок».

В Шиханах находится так называемый вольский филиал ФГУП «ГосНИИОХТ», в котором разрабатывалось подобное вещество, – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

«Но полигон там законсервирован, уже более 30 лет он не использовался для испытаний химического оружия. Так что если туда приедут эксперты ОЗХО, они вряд ли найдут там что-то интересное», – отметил эксперт.

По его словам, заявление британцев о том, что отравивший Сергея Скрипаля яд был произведен в Шиханах, «высосано из пальца». «Это из той же серии, что и про боевую отравляющую гречку и дроны, которые летают над Британией, какие-то фантомные боли британской разведки», – указал Никулин.

Скорее всего, британцы попросту почерпнули информацию в интернете, считает химик. «Они уже любые самые фантастические версии генерируют, – заметил эксперт. – Но любой криминалист знает, что если свидетель меняет показания, то доверия к нему быть не может, скорее всего, он просто лжет».

«Чтобы это утверждать, британским спецслужбам нужно было каким-то образом незаконно посетить эту лабораторию и взять образцы атмосферы», – заявил газете ВЗГЛЯД кандидат биологических наук, биохимик Илья Духовлинов. Он напомнил, что информация о любых лабораториях, которые занимаются химическими разработками, является секретной по определению.

Когда делается анализ на место происхождения вещества, учитываются атмосфера, компоненты, материалы, находящиеся в том месте, где оно производится. «У каждого предприятия есть какой-то свой профиль примесей, климатические особенности, особенности пыли в воздухе и так далее. Эти моменты как примесь могут фигурировать в действующем веществе и по ним можно сделать приблизительное предположение, где это могло бы быть. И это не всегда точно», – подчеркнул эксперт.

Мало того, что британцы никак не могут определиться с формулой вещества, они в своих утверждениях не предоставляют никаких документов, свидетельствующих о проведенных анализах, отметил Духовлинов. Когда делаются подобные анализы, это очень специфический профиль, полученные данные как отпечаток пальца – их практически невозможно подделать в документе. Так что если бы они опубликовали такой документ, то можно было бы действительно что-то обсуждать, – добавил он.

А сейчас очередное обвинение Лондона выглядит как «седьмая вода на киселе. Совершенно безосновательно, недоказательно и маловероятно», указал эксперт, напомнив, что «в России такими разработками и не могут заниматься в силу конвенции, которую она подписала, и все образцы такого газа были утилизированы». Заявления британцев могли быть основаны на информации из интернета, где упоминаются, так или иначе, все лаборатории, считает Духовлинов.

В недавнем поведении британцев есть и еще одна странность, касающаяся домашних животных Скрипаля. Российское посольство в Лондоне запрашивало Великобританию об их судьбе. И лишь в пятницу британские СМИ со ссылкой на минэкологии страны рассказали, что ветеринары смогли попасть в дом Скрипалей только через несколько дней после их отравления и к этому времени две морские свинки уже погибли от обезвоживания, а черный персидский кот по кличке Нэш ван Дрейк был найден в состоянии стресса. Его отвезли в химическую лабораторию «Портон-Даун» для проверки и усыпили, объяснив это тем, что животное очень страдало. Тела животных были кремированы из опасений, что они могли быть заражены. При этом нет никаких данных об еще одном коте Скрипалей, кроме слухов о том, что он убежал.

Если в квартире, как утверждается, есть следы этого вещества, животные должны были пострадать, и здесь вполне было возможно найти ключик, чем же их действительно отравили, указал Игорь Никулин. «То, что они так стремительно убирают важные для дела улики, наводит на размышления. Речь идет, скорее всего, о фальсификации доказательств, либо о том, чтобы уничтожить улики, которые будут не в пользу их версии», – заключил эксперт.

На эту тему

Илья Духовлинов отметил, что у Юлии Скрипаль в сети «ВКонтакте» было более 30 фотографий своего кота, которые публиковались в течение не одного года. Видно, что «это любимое домашнее животное, которое очень дорого этой семье», – заметил собеседник. Поэтому кремирование кота – «странное и непонятное действие», – подчеркнул эксперт.

Безусловно, по шерсти животных можно сделать вывод, что было в атмосфере помещения, где находились эти питомцы. С другой стороны, если бы в доме был какой-то газ, животные бы сразу умерли, «они не могли бы протянуть так долго», – указал Духовлинов. «Я подозреваю, что здесь имела место совершенно другая история с совершенно другими веществами. И уничтожение животных похоже на попытку скрыть информацию», – резюмировал эксперт.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также отметила: «Я не делаю никаких выводов. И, возможно, это просто совпадение. Но опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках (за 40 лет в лаборатории данные исследования проводились на 3,4 тыс. этих животных). Чем дальше, тем страшнее открывается картина».

Захарова также выразила недоумение, что животных не заметили при обыске. Более того, она сообщила, что, по данным МИД России, телекомпания Би-би-си знала об оставшихся в доме Скрипаля домашних животных, но скрыла эти сведения. Захарова добавила, что кота доставили в лабораторию Портон-Дауна и зачем-то усыпили после того, как «не заметили» его при обыске. «Так обычно в Великобритании поступают с домашними животными? Это нормальная практика?» – удивилась она.