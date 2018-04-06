На территории России проведена инспекция ОЗХО

ОЗХО провела инспекцию на территории России, сообщает официальный печатный орган Минобороны.

Также в рамках Венского документа инспекцию провела Португалия, следует из инфографики, которую опубликовала «Красная звезда».

В свою очередь, Россия в рамках ОБСЕ провела инспекцию в Ирландии, а в рамках СНВ – в США.

Кроме того, сообщается, что за неделю разведку у российских границ вели 19 иностранных летательных аппаратов. Российские истребители один раз вылетали на перехват. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.