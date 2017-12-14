Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»

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30 марта, пятница  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
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Желание наказать Россию подталкивает Лондон к радикальным шагам

Нежелание Великобритании давать России в долг невыгодно самим британцамФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Великобритания всерьез рассматривает возможность сделать то, на что не решились даже Соединенные Штаты – нанести удар по российским государственным облигациям. Закрытие доступа к обслуживанию евробондов в Лондоне действительно станет для российской экономики потрясением. Но куда большим – и для самой британской. Почему? Подробности...
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Высылка российского дипломата из Тбилиси имеет принципиальную особенность

Возле здания посольства Швейцарии, где располагается российская Секция интересов, вырос небольшой мемориалФото: кадр Россия 24
Еще недавно подобное было трудно представить, но в последние дни и официальный Тбилиси, и простые жители Грузии демонстрируют России свою поддержку. Причина – трагедия в Кемерово, тронувшая чувства грузин. В связи с этим высылка российского дипломата из Грузии заметно отличается от аналогичных историй в Европе и США.  Подробности...
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Спасавшие людей на пожаре в Кемерово становятся героями народного эпоса

Продавец Фарзон и охранник Хуршед спасли во время пожара десятки человек. И они – не единственные такие героиФото: кадр из видео
В Кемерово утихли разговоры о том, что во время пожара погибли якобы сотни людей. Теперь говорят больше о тех, кто пытался помогать людям выжить на пожаре. И особенно – о тех, кто помог многим. И еще одна деталь погрузившегося в траур города: очереди за цветами для стихийно созданного народного мемориала. Подробности...
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Восстание против сил США в Ракке было неизбежным

Нищие арабы-сунниты восстали против одетых в американскую экипировку курдов-коммунистовФото: Rodi Said/Reuters
Бывшая столица самопровозглашенного халифата – Ракка – вновь превратилась в горячую точку: арабы-сунниты восстали против курдов, отбивших город у террористов ИГИЛ при поддержке США. Что это означает для сирийской войны? И почему, понимая неизбежность такого сценария, американцы все равно направили курдов освобождать Ракку? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вторая холодная война официально объявлена

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Конечно, при всей своей креативности министр Борис Джонсон – официальное должностное лицо и не мог позволить себе полной свободы, но с задачей «посмешнее» он справился. В речи столько вкусного, что глаза разбегаются. Подробности...

Перевод украинского языка на латиницу можно только приветствовать

Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
Русские люди Малороссии и Новороссии, коих на этих землях порядка 90% от числа всех граждан, должны четко уяснить себе, что украинская мова не является родной не только для них, но не являлась родной и для их предков. Подробности...
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Что будет, если воплотить в жизнь идею революционного налогового послабления

Степан Амбарцумян, предприниматель
Большинство предпринимателей в стране регулярно занижают налогооблагаемую базу. Почему же правительство руками ФНС не выведет нечестных на чистую воду? Чтобы ответить на этот вопрос, надо учесть четыре обстоятельства. Подробности...
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          Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»

          Евросоюз пытается искоренить альтернативную точку зрения в своих рядах, оказывая беспрецедентное давление на страны, симпатизирующие России   29 марта 2018, 18:01
          Фото: Владимир Сергеев/РИА «Новости»
          Текст: Марина Балтачева,
          Анна Байкова

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          Отказ Австрии высылать российских дипломатов был воспринят в Европе и Британии как настоящий бунт против солидарности Запада. Австрия – не единственная страна ЕС, сохраняющая симпатии к Москве, и у них есть причины идти наперекор Брюсселю. Однако еврочиновники готовят новые методы борьбы с «пророссийским инакомыслием».

          Австрия изъявила желание стать посредником между Великобританией и Россией в диалоге по делу Скрипаля. Об этом заявила министр иностранных дел страны Карин Кнайсль. Она напомнила, что Австрия «в 1995 году вступила в ЕС как государство с нейтральным статусом», поэтому является «контактным лицом для всех участников».

          Кнайсль подчеркнула, что Австрия не станет прибегать к высылке российских дипломатов, «потому что в критических ситуациях крайне необходимо сохранять каналы для диалога». Если же вина России в отравлении Скрипаля и его дочери будет доказана, тогда «на основе конвенции о запрещении химического оружия может быть разработан механизм принятия многосторонних действий», – подчеркнула Кнайсль. Иначе говоря, Вена фактически косвенно заявила – Австрия считает до сих пор не доказанными все обвинения в адрес России.

          За такую позицию Вена подверглась жесткому давлению и критике. Как отметила Кнайсль, британский посол несколько раз пытался добиться изменения позиции Австрии. Кроме того, различные европейские политики активизировали нападки на Вену в своих выступлениях и постах в соцсетях. Так, дипломаты из Британии и других стран «единой Европы» в Сети заявили, что «Австрия сжигает мосты» и «нейтралитет Австрии несовместим с членством в ЕС». Позиция Австрии в деле Скрипаля «абсурдна, в конечном счете речь идет о солидарности со страной ЕС, в которой, очевидно, по приказу России совершена попытка отравления», – приводит Deutsche Welle слова члена германского «Христианско-демократического союза» (ХДС), депутата Европарламента Эльмара Брока. Другой евродепутат от ХДС Дэвид Макаллистер указал, что Австрия наравне со всеми государствами Евросоюза должна продемонстрировать полную солидарность с Великобританией.

          Кроме Австрии, на подобные антироссийские меры не пошли Люксембург, Греция, Болгария, Словения, Словакия, Кипр, Мальта и Португалия, решительный отказ участвовать в этом выразила и страна НАТО Турция.

          В симпатиях к России в Европе уличили и другие страны. Британский журналист Джон Ллойд на страницах Irish Examiner заявил, что Италия будет «самым влиятельным элементом в группе пророссийских европейских политиков, к числу которых можно также отнести премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, лидера французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен и руководство немецкой «Альтернативы для Германии».

          Британец указал, что по итогам последних парламентских выборов подавляющее большинство голосов получили «популистско-националистические» партии, которые «открыто придерживаются пророссийских взглядов», в частности движение «Пять звезд» и «Лига Севера». В случае объединения им будет принадлежать три четверти голосов всего электората, и страна превратится в «крупнейшую русофильскую демократию в Европе», предупредил журналист.

          Раньше взвешенную политику в отношении России вела и Германия. Особенное потепление наблюдалось, когда вскрылись факты прослушки американскими спецслужбами телефона немецкого канцлера Ангелы Меркель. Однако несмотря на то, что в некоторых вопросах, как, например, по газопроводу «Северный поток – 2», некоторое соприкосновение интересов РФ и ФРГ еще сохраняется, в целом Берлин занимает все более и более антироссийскую позицию. Так, в четверг Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре сошлись на необходимости продолжать совместную работу по «противостоянию усилившейся агрессии со стороны России».

          Таким образом, симпатизирующий России лагерь в Евросоюзе после дела Скрипаля ждут изменения. Симпатии Москве сейчас выражают «южане» – Италия, Испания, Португалия, Греция, Болгария, Кипр, Мальта, а также Чехия с «пророссийским правительством» и Австрия, которая хочет стать новым мостом между ЕС и Россией, рассказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. «Это объясняется тем, что в этих странах нет геополитических амбиций в отношении России», – считает он.

          Однако часть этих стран была вынуждена уступить под натиском Великобритании и США. Как подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД итальянский публицист, бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза, на данный момент наиболее активными странами в стане «русофилов» являются Австрия с Италией.

          Италия является давним сторонником России, и, хотя она выслала двоих российских дипломатов, это еще не значит, что она изменила свою позицию, подчеркнул Кьеза. По его словам, это было сделано под давлением со стороны Великобритании и США, сам же Рим очень не хотел этого делать. «В то же время у нас правительства пока нет, и никто не знает, когда оно будет сформировано», – указал собеседник, подчеркнув, что из-за этого итальянская политика пока находится в подвешенном состоянии. В связи с этим Кьеза считает, что в данный момент именно Австрия является лидером пророссийского лагеря в Европе.

          Рар же считает, что главным русофилом в Европе на самом деле сейчас является не Австрия и не Италия, а Греция. По мнению эксперта, двум странам «старого Запада» политики Европы и США просто не дадут проводить самостоятельную пророссийскую повестку (что мы уже видели на итальянском примере), а вот греческий премьер Алексис Ципрас на съезде в Брюсселе «открыто выступил с критикой британской позиции, сказав, что она его не удовлетворяет». «Пока Греция является единственной страной, которая может пойти против антироссийской политики. Кроме того, у страны большие культурные и религиозные связи с Россией», – указал собеседник.

          Вена, Рим и Афины не идут на поводу у Великобритании, так как чувствуют давление общественного мнения, а простые европейцы симпатизируют России и ее лидеру Владимиру Путину, подчеркнул Кьеза. Кроме того, экс-евродепутат отметил, что в Австрии, Греции и Италии есть понимание, что сотрудничество с Россией намного более выгодно, чем конфронтация.

          Однако в Евросоюзе идет активная борьба с инакомыслием. «Сейчас у стран, которые выражают симпатии к России, нет возможностей нарастить свое влияние. Европейская бюрократия сейчас будет менять правила игры. В частности, постарается продавить нормы, согласно которым голосовать по вопросам внешней политики и безопасности в ЕС будут большинством голосов, а не консенсусом.

          Это новшество нужно для того, чтобы большинство побеждало, а пока большинство выступает с антироссийской риторикой», – рассказал Рар.

          Политолог уверен, что Москва поступила мудро, не отреагировав жестко на действия ЕС. «Никаких силовых приемов не нужно. Многие уже понимают, что решение принято на пустом месте – без фактов, доказательств. На этом фоне ситуация может и успокоиться. А Россия может помочь симпатизирующим ей странам ЕС, мягко доказывая свою правоту», – пояснил он.


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