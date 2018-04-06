Стала известна судьба домашних животных Скрипаля

СМИ со ссылкой на представителей министерства экологии Великобритании рассказали, что случилось с домашними животными Сергея Скрипаля.

Сообщается, что ветеринары смогли попасть в дом только через несколько дней после того, как Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены. К этому времени две морские свинки уже погибли от обезвоживания, так как за животными никто не ухаживал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mirror.

Кроме того, черный персидский кот по кличке Нэш ван Дрейк был найден в состоянии стресса. Его отвезли в химическую лабораторию Портон-Даун для проверки, но животное так страдало, что его решили усыпить, пишет издание.

Животные были кремированы из опасений, что они могли быть заражены.

При этом племянница Скрипаля Виктория сообщала, что в доме Скрипаля жили две кошки и две морские свинки. Виктория рассказала, что соседи видели одного из котов убегающим из дома.