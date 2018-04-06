Россия получила ноту МИД Британии о состоянии Юлии Скрипаль

МИД Великобритании передал срочную ноту с информацией о состоянии здоровья Юлии Скрипаль, сообщило посольство России.

Лондон сообщил, что передал Скрипаль «предложение посольства об организации консульского доступа». Москва выразила надежду, что Лондон не станет затягивать процесс, передает РИА «Новости».

При этом МИД Великобритании отказался сообщить российскому посольству о состоянии здоровья Сергея Скрипаля на том основании, что он является британским гражданином, хотя у Скрипаля есть и российское гражданство. Посольство указало, что Скрипаль «полностью сохраняет все права гражданина России».

Посольство подчеркивает, что информацию о состоянии здоровья Юлии Скрипаль Москва получила только через месяц после инцидента в Солсбери, до этого Лондон «ограничивался формальными и бессодержательными отписками». Россия обвинила Великобританию в неполном выполнении международных обязательств и выразила надежду на то, что ситуация изменится.

Кроме того, посольство России направило запрос в британский МИД о судьбе домашних животных Скрипаля, желая узнать, пострадали ли те от химического отравления. Эта информация представляет интерес в контексте проводимого расследования о предполагаемом отравлении, передает ТАСС.