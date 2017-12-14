Юлия Скрипаль выступила с первым заявлением после отравления

Дочь полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, отравленная вместе с ним в начале марта, выступила с первым заявлением после того, как пришла в себя; ее слова передала полиция Британии.

«Я очнулась более недели назад и рада сообщить, что у меня прибывает сил с каждым днем. Я благодарна за проявленный ко мне интерес и за многочисленные пожелания выздоровления, которые я получаю», – приводит ее слова РИА «Новости».

Заявление передано полицией Лондона.

Скрипаль поблагодарила «многих людей» за выздоровление, упомянув также жителей Солсбери, которые первыми пришли на помощь к ней с отцом.

«Также я хотела бы поблагодарить сотрудников окружной больницы Солсбери за их заботу и профессионализм», – отметила Скрипаль.

В заявлении Юлии ни словом не упомянуто о состоянии отца.

Комментируя ситуацию с их отравлением, она назвала ее «сбивающей с толку».

«Я уверена, что вы понимаете, что весь эпизод – это нечто, сбивающее с толку, и я надеюсь, что вы будете уважать мою частную жизнь и частную жизнь моей семьи в период моего выздоровления», – заявила Юлия.

Ранее сообщалось, что с Юлией поговорила по телефону племянница Скрипаля, ее двоюродная сестра Виктория, которая живет в России.

30 марта сообщалось, что Юлия пришла в себя после отравления, может есть и пить и быстро идет на поправку. Сергей Скрипаль, по последним данным, по-прежнему в коме.