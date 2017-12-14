Племянница Скрипаля поговорила по телефону с его дочерью

Виктория Скрипаль, племянница отравленного в британском Солсбери Сергея Скрипаля, заявила, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль.

Запись разговора дочери и племянницы Скрипаля опубликовал телеканал «Россия 1». Ведущие телеканала подчеркнули, что у них нет доказательств подлинности записи, хотя она была предоставлена самой Викторией Скрипаль, передает РИА «Новости».

Согласно обнародованной записи, Юлия Скрипаль считает, что ее двоюродной сестре не дадут британскую визу. «Если я завтра получу визу, я к тебе в понедельник прилечу», – сказала Виктория. «Тебе визу никто не даст, Вика», – ответила Юлия. «В общем, я тоже так думаю», – согласилась Виктория.

Ранее Виктория Скрипаль предположила, что они могли отравиться морепродуктами. Она также говорила, что хочет забрать свою двоюродную сестру из Британии в Россию.

Сообщалось, что Юлия пришла в себя после отравления, она уже может есть и пить. Сергей Скрипаль, по последним данным, по-прежнему в коме.