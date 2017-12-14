Юлия Скрипаль начала есть и пить

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, накануне пришедшая в себя после отравления нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, уже может есть и пить.

Из сообщения канала Sky News следует, что дочь британского шпиона «уже употребляет пишу и пьет в больнице», передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг стало известно, что Юлия Скрипаль идет на поправку. Она пришла в сознание и может говорить.

Напомним, в начале марта Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическимгазом в британском Солсбери. Лондон бездоказательно обвинил в этом Россию, после чего из двух десятков стран были высланы почти полторы сотни российских дипломатов.