Отравленная в Солсбери 33-летняя Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

«Она хорошо отреагировала на лечение, но мы продолжаем оказывать ей квалифицированную медицинскую помощь в круглосуточном режиме», – передает слова доктора Кристин Бланшард из больницы Солсбери Би-би-си.

Ранее сообщалось, что ее состояние улучшается и больше не оценивается как критическое.

Напомним, в начале марта Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим газом в британском Солсбери. Лондон бездоказательно обвинил в этом Россию, после чего из двух десятков стран были высланы почти полторы сотни российских дипломатов.