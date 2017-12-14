Юлия Скрипаль пошла на поправку

Состояние отравленной в Солсбери Юлии Скрипаль, дочери экс-полковника ГРУ, улучшается, сообщили британские СМИ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

РИА «Новости» со ссылкой на Press Association сообщает, что Юлия Скрипаль находится в стабильном и некритичном состоянии, она быстро восстанавливается.

Reuters отмечает, что состояние ее отца Сергея Скрипаля критическое, но стабильное.

Напомним, в начале марта Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим газом в британском Солсбери. После этого из нескольких десятков стран были высланы почти полторы сотни российских дипломатов, хотя причастность России к отравлению так и не доказана.