Племянница Скрипаля предположила свою версию отравления

Виктория Скрипаль, родственница отравленных в Солсбери Юлии и Сергея Скрипалей, предположила, что они могли отравиться морепродуктами.

Она заявила, что в доме, кроме Скрипалей, были «два кота и две морские свинки», и животные выжили. Кроме того, ее возмутил факт засекреченности информация об их заказе в пиццерии. «Первые признаки, когда их нашли, очень похожи на отравление рыбопродуктами», – приводит слова Виктории «Интерфакс».

Удивляет ее и тот факт, что не отравилась девушка, которая их первая нашла, но зато пострадал полицейский.

О судьбе домашних животных вопросы ранее также ставил российский МИД.

Ранее Виктория Скрипаль заявила, что хочет забрать свою двоюродную сестру из Британии в Россию.

На прошлой неделе сообщалось, что Юлия пришла в себя после отравления, она уже может есть и пить. Сергей Скрипаль, по последним данным, по-прежнему в коме.