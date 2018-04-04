Сестра собралась забрать Юлию Скрипаль в Россию

Виктория Скрипаль, двоюродная сестра дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, заявила о желании забрать родственницу из Британии в Россиию.

«На данный момент у меня есть одна задача: полететь туда и забрать Юлию, хотя бы Юлию. Про Сергея Викторовича – там все намного сложнее. Поэтому на данный момент времени я буду держать нейтралитет по отношению к Великобритании, нейтралитет по отношению к нам», – сказала Виктория Скрипаль в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

Племянница Скрипаля отметила, что Юлия не была связана с политикой.

Ранее российское посольство в Лондоне вынуждено было направить ноту в дипломатическое представительство Великобритании в Москве с просьбой выдать визу племяннице Сергея Скрипаля Виктории.

Виктория также является двоюродной сестрой Юлии Скрипаль, отравленной вместе с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Она собиралась навестить 33-летнюю дочь шпиона в больнице. На прошлой неделе сообщалось, что Юлия пришла в себя после отравления, она уже может есть и пить.