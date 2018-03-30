Юлию Скрипаль собралась навестить в Британии сестра

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория планирует приехать в Великобританию и навестить родственницу в больнице, сообщили в посольстве России в Лондоне.

«Сегодня посольство вновь связывалось с Викторией Скрипаль, племянницей Сергея Скрипаля. После информации о том, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось, и она может говорить, Виктория изъявила желание приехать в Лондон и посетить двоюродную сестру», – цитирует «Интерфакс» представителя посольства.

В диппредставительстве выразили надежду, что британские власти оперативно выдадут ей визу, руководствуясь гуманными соображениями.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, накануне пришедшая в себя после отравления нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, уже может есть и пить. Узнав об этом, российские дипломаты потребовали доступа к ней.

В начале марта Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим газом в британском Солсбери. Лондон бездоказательно обвинил в этом Россию, после чего из двух десятков стран были высланы почти полторы сотни российских дипломатов.