Российские дипломаты потребовали доступа к Юлии Скрипаль

Посольство России в Великобритании радо вестям об улучшении состояния дочери работавшего на британские спецслужбы экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, и теперь настаивает на предоставлении консульского доступа к ней.

«Хорошая новость, что Юлия Скрипаль, как сообщается, идет на поправку. Мы настаиваем на своем праве увидеть ее в соответствии с консульской конвенцией 1968 года», – передает РИА «Новости» сообщение посольства в Twitter.

В начале марта Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическимгазом в британском Солсбери. Лондон бездоказательно обвинил в этом Россию, после чего из двух десятков стран были высланы почти полторы сотни российских дипломатов.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, накануне пришедшая в себя после отравления нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, уже может есть и пить.