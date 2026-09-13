  • Новость часаРоссияне Бойкова и Козловский победили на турнире «Челленджер» в США
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    Россия и Индия сдвинули проект BRICS Pay с мертвой точки
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей
    Врач рассказал, какая боль в стопе является симптомом опасного заболевания
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    Путин: Формирование многополярного мира встречает сопротивление
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
    Власти Индии опубликовали видео встречи Путина и Моди под песню «Матушка-земля»
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    Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    18 комментариев
    13 сентября 2026, 04:54 • Новости дня

    Участники спецоперации получили защиту от увольнения после возвращения

    Участники СВО получили защиту от увольнения после возвращения

    Tекст: Катерина Туманова

    Вернувшиеся с военной службы граждане получили преимущественное право сохранения рабочего места при сокращении штата, сообщил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.

    Смелов уточнил, что нововведения касаются граждан, чьи трудовые договоры были приостановлены.

    «С 1 сентября появляется дополнительная защита при сокращении: работники, чей трудовой договор был приостановлен в связи с военной службой, а затем возобновлен после возвращения к прежнему работодателю, получают преимущественное право остаться на работе при сокращении – при равной производительности труда и квалификации с другими сотрудниками», – пояснил он РИА «Новости».

    Помимо этого, законодательство запрещает увольнять сотрудников по инициативе работодателя во время больничного или отпуска. Исключением являются только случаи полной ликвидации компании или прекращения работы индивидуального предпринимателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал долгом государства помочь ветеранам СВО продолжить служение стране. Евгений Поддубный рассказал о системе поддержки ветеранов спецоперации. Сенатор заверила, что ветеранам СВО помогут переводить военные специальности в гражданские.

    12 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом

    Командир 71-й дивизии Шкроба: Десять батальонов ВСУ окружены в Харьковской области

    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    В Харьковской области в окружении остаются десять батальонов ВСУ, сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».

    Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба сообщил, что в Харьковской области в окружение попали 10 батальонов украинских вооруженных сил, передает телеграм-канал «Соловьев Live». По его словам, площадь «котла» превышает 400 квадратных километров, что делает его крупнейшим за все время проведения спецоперации.

    Шкроба отметил, что в окружении оказались наиболее боеспособные украинские подразделения на этом направлении. По его данным, с начала месяца внутри «котла» уничтожены 305 военнослужащих ВСУ, 12 бронемашин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 20 наземных роботов.

    Кроме того, командир сообщил об эвакуации 57 мирных жителей российскими бойцами при освобождении приграничных населенных пунктов Анискино, Водяное и Ольховатка.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продолжили сужение кольца вокруг украинских формирований в Харьковской области. Окруженные подразделения противника несут серьезные потери под массированными ударами российской авиации и артиллерии. Бойцы группировки «Север» сорвали попытку прорыва вражеских сил из окружения на Великобурлукском направлении.

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    12 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    На оружейном заводе в Болгарии прогремела серия мощных взрывов

    На болгарском оружейном заводе произошла серия взрывов на складах боеприпасов

    На оружейном заводе в Болгарии прогремела серия мощных взрывов
    @ Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На складах военного завода в Болгарии прогремели взрывы, передает телеканал Nova.

    Инцидент случился на объектах компании «Емко», передает РИА «Новости». Огонь охватил одно из помещений, после чего пламя стремительно перекинулось на соседние строения комплекса, состоящего из 11 зданий.

    «Произошло воспламенение боеприпасов, и на месте происшествия раздалась серия взрывов», – сообщил один из директоров предприятия. В результате происшествия никто не пострадал.

    Отмечается, что это уже второе подобное чрезвычайное происшествие на данном заводе за последний месяц. Десятого августа на одном из складов также произошел взрыв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее пожар грузовика спровоцировал серию вторичных детонаций на болгарском оборонном объекте возле Трявны. В конце августа мощный взрыв прогремел на оружейном складе в ливийском городе Мисурата. Незадолго до этого молдавские полицейские обнаружили обломки боевого беспилотника на месте сильного возгорания в районе Штефан-Водэ.

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    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    12 сентября 2026, 12:07 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео удара по киевскому ЦОД «ИнтерКарс»
    Минобороны опубликовало видео удара по киевскому ЦОД «ИнтерКарс»
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минобороны России опубликовало видео удара беспилотников «Герань» по центру обработки данных «ИнтерКарс» в Киеве.

    Российские беспилотники успешно поразили центр обработки данных «ИнтерКарс» в украинской столице, сообщает Минобороны.

    На территории этого объекта находились материальные средства военного назначения, предназначенные для нужд Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские беспилотники поразили склад автозапчастей «ИнтерКарс» в Киевской области. Накануне Вооруженные силы России уничтожили обслуживающий нужды украинской армии дата-центр «Би-мобайл» в Киеве. Российские военные также нанесли групповые удары по объектам военной промышленности в нескольких регионах страны.

    Видео Минобороны удара по ЦОД «ИнтерКарс» в Киеве смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    12 сентября 2026, 10:12 • Новости дня
    Армия России нанесла удары по металлургическим заводам Украины

    Минобороны сообщило о массированном ударе по металлургическим заводам и портам Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинской металлургической промышленности, выпускающим продукцию для военных нужд. Под поражение также попали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и суда, использовавшиеся в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

    Удары наносились высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Основными целями стали металлургические предприятия в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, сообщает Минобороны.

    В Запорожской области поражен комбинат «Запорожсталь». На предприятии производится листовой металлопрокат, который, используется для изготовления защитных конструкций, элементов брони для военной техники и пластин для бронежилетов.

    В Днепропетровской области под удар попал металлургический комбинат в Кривом Роге, выпускающий продукцию для производства вооружения и военной техники. Также поражен инновационный электроплавильный комплекс завода «Интерпайп Сталь» в Днепропетровске, являющийся одним из крупнейших украинских производителей металлопроката для продукции военного назначения.

    Кроме того, российские военные нанесли удар по Северному и Новокриворожскому горно-обогатительным комбинатам. Эти предприятия занимаются добычей, обогащением и агломерацией железной руды, используемой в дальнейшем металлургическом производстве.

    В порту Черноморск Одесской области были поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения военных грузов. Также повреждены два сухогруза, доставлявшие вооружение и военную технику для ВСУ, и морской буксир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 сентября российские военные атаковали металлургические заводы и сухогруз с вооружением в порту Черноморска. В конце августа Вооруженные силы России поразили объекты военно-промышленного комплекса и портовую инфраструктуру Украины. Месяцем ранее крупное украинское предприятие «Запорожсталь» полностью прекратило работу из-за массированных ударов.

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    12 сентября 2026, 14:33 • Новости дня
    Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей
    Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей
    @ Graeme Main/MOD

    Британские военные начали проверять, могут ли лошади вновь использоваться в армейских операциях. Во время ежегодных летних учений на полигоне Лонгмур в графстве Хэмпшир военнослужащие испытали лошадей с камуфляжной окраской.

    Как пишет Daily Mail, в Министерстве обороны Британии подтвердили, что изучают возможности применения животных для скрытого передвижения и разведки на труднопроходимой местности. Речь идет о лесах, болотах и других районах, где тяжелая техника может застрять или потерять мобильность.

    Представитель британского военного ведомства рассказал, что специалисты оценивают возможности конной разведки, мобильность, маскировку, снабжение и вопросы ухода за животными. При этом британская армия учитывает опыт союзников, которые продолжают использовать лошадей в условиях сложного рельефа.

    «Солдаты изучают конную разведку, мобильность на труднопроходимой местности, маскировку, снабжение и уход за лошадьми, опираясь на опыт союзных стран, которые продолжают применять животных в ходе военных операций», – заявил представитель ведомства.

    В британской армии считают, что возвращение к лошадям может быть связано с изменением характера современных конфликтов. Военные ранее отмечали, что животные способны передвигаться по густым лесам и болотистой местности, где танки и бронемашины оказываются малоэффективными.

    На эту идею британских военных также подтолкнул опыт Эстонии. Около 12 добровольцев из Эстонской лиги обороны создали конное подразделение и заявили, что лошади могут проходить там, где тяжелая техника застревает. В британской армии назвали такой подход необычным, но заслуживающим внимания.

    «Звучит безумно. Но британская армия прислушалась. Уроки Украины и Ближнего Востока очевидны: современная война требует творчества, способности адаптироваться и иногда возвращения к самым простым решениям», – заявил представитель армии.

    В качестве примера военные также приводят действия американского спецназа в Афганистане в 2001 году. Через несколько недель после терактов 11 сентября группа из 12 американских бойцов спецподразделения «зеленых беретов» передвигалась верхом по пересеченной местности и участвовала в боях вместе с местными силами против движения «Талибан». Позднее эта история легла в основу голливудского фильма «12 отважных».

    Британский Конный гвардейский полк, который обычно ассоциируется с церемониальными мероприятиями, в последние годы усиливает подготовку военнослужащих к действиям в реальных военных условиях. В рамках ежегодного соревнования «Кубок вызова принцессы Елизаветы» солдаты теперь отрабатывают навигацию верхом, используя только карту и компас.

    Командир полка подполковник Бен Макнил заявил, что кавалерист должен уметь эффективно действовать независимо от того, какой «платформой» он управляет – лошадью или бронемашиной. По его словам, навигация верхом требует одновременно контролировать животное, обстановку и собственные действия, что развивает выдержку и способность принимать решения в сложных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2024 года несколько лошадей британской дворцовой кавалерии разбежались по улицам Лондона из-за испуга от сброшенных стройматериалов. Вскоре лондонская полиция объявила о поимке всех сбежавших животных. Ранее британские военные начали тренировать собак породы хаски для работы в условиях экстремального арктического холода.

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    12 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    Словакия заявила о намерении восстановить диалог с Россией

    МИД Словакии заявил о желании восстановить каналы коммуникации с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о намерении Братиславы восстановить диалог с Россией для решения накопившихся экономических вопросов.

    Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар заявил о намерении восстановить межправительственную комиссию по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с Россией, передает ТАСС.

    «Мы хотим восстановить коммуникационные каналы и, например, снова начать работу в рамках межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с РФ», – отметил министр. По его словам, накопилось множество тем, требующих совместных решений.

    Одним из ключевых вопросов Бланар назвал поставки газа и долгосрочный контракт государственной компании SPP с «Газпромом». Несмотря на возражения Братиславы, Евросоюз запретил импорт российского газа с 2027 года.

    Разрыв контракта с «Газпромом» может грозить Словакии штрафами. Министр подчеркнул, что в случае проигрыша в арбитраже ущерб может составить от 10 млрд до 16 млрд евро, при этом гарантий компенсации от ЕС нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, словацкая государственная энергетическая компания SPP начала переговоры о поставках российского газа в 2027 году.

    Ранее Братислава подготовила иск в суд ЕС для отмены запрета на импорт энергоносителей. До этого премьер-министр страны Роберт Фицо назвал поставщиков топлива из России надежными партнерами.

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    12 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    МИД Индии проигнорировал провокационный вопрос об Украине на саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела ушел от ответа на провокационный вопрос шведского журналиста об Украине на брифинге БРИКС.

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела отказался отвечать на вопрос шведского журналиста об Украине после заседания лидеров БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Представитель Swedish Radio поинтересовался, пытались ли участники саммита «убедить Россию прекратить конфликт».

    В ответ на это Далела подчеркнул, что объединение выступает за урегулирование конфликтов посредством диалога и дипломатии. «Я не хотел бы вдаваться в отдельные вопросы, конкретные геополитические проблемы, которые стоят перед нами», – заявил дипломат.

    Он также добавил, что позиция БРИКС отражена в Нью-Делийской декларации. Документ включает положения о соблюдении международного права, мирном разрешении споров и ключевом значении Устава ООН. Далела отметил, что блок четко обозначил приоритет диалога для преодоления напряженности.

    Ранее участники саммита в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию. При этом упоминание Украины в документе отсутствует.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров проинформировал партнеров по БРИКС о текущей ситуации на Украине.

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    12 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство

    Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили партнерство стран

    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян обсудил с президентом России Владимиром Путиным укрепление стратегических отношений между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках 18-го саммита БРИКС.

    Оба лидера в начале встречи поприветствовали друг друга и передали пожелания процветания и прогресса народам обеих стран, передает агентство WAM.

    «Стороны обсудили отношения между ОАЭ и Россией, а также пути поддержки двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, таким образом, чтобы это отвечало общим интересам и ожиданиям обеих стран и их народов», – отмечено в сообщении.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, подчеркнув важность координации действий по итогам саммита БРИКС и преобразования итоговых решений в практические инициативы, которые будут полезны для всех.

    Ранее в этот день стало известно, что наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях, а президент России назвал ОАЭ ближайшим союзником России на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент ОАЭ назвал объем товарооборота с Россией равным 11,5 млрд долларов. Тогда же Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

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    12 сентября 2026, 11:31 • Новости дня
    Синоптик Тишковец спрогнозировал аномально теплую зиму в России

    Синоптик Тишковец пообещал аномально теплую и снежную зиму в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предстоящая зима на большей части территории страны ожидается непривычно теплой и влажной из-за влияния климатического феномена Эль-Ниньо, сопровождаясь обилием осадков, прогнозируют метеорологи.

    Предстоящая зима на большей части территории страны окажется аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил РИА «Новости», что сильные холода ожидаются только в арктической зоне, на севере Сибири, Чукотке и в районе Берингова моря.

    «На мой взгляд, в этом году зимой в России, за исключением арктической зоны, севера Сибири, Чукотки, Берингова моря, Чукотского моря – здесь будет очень холодно, большая часть территории нашей страны будет находиться под аномальным теплом. Причем превышение над нормой будет достигать 3-4 градусов, это достаточно значимая величина», – рассказал Тишковец.

    Максимум аномального тепла в Центральной России и южных регионах придется на февраль. По словам синоптика, потепление будет сопровождаться повышенным количеством осадков. В декабре их объем будет близок к норме, а в январе превысит ее на 30-40%.

    Метеоролог отметил, что причиной таких изменений стало рекордное Эль-Ниньо – потепление вод в центральной и восточной частях Тихого океана. Это явление скажется не только на зиме, но и на весне с летом. Однако зима не будет постоянно слякотной: возможны сильные снегопады, которые из-за оттепелей будут оседать, вызывая туманы и сбои в транспортном сообщении. Также вероятны сильные снежные бури, известные как «черная пурга».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Гидрометцентра Юрий Симонов спрогнозировал нестабильную зиму с затяжными оттепелями. А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предрек сокращение продолжительности традиционной русской зимы.

    Ранее ученые Всемирной метеорологической организации ООН предупредили об экстремальном повышении температуры на планете из-за Эль-Ниньо.

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    12 сентября 2026, 10:47 • Новости дня
    Украинская ПВО пропустила все российские баллистические ракеты

    Генштаб ВСУ сообщил о провале попыток перехватить баллистические ракеты России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Противник признал, что минувшей ночью зенитные комплексы вооруженных сил Украины оказались бессильны перед массированным ударом и не сбили ни одной баллистической ракеты.

    Данные о нулевой эффективности украинской противовоздушной обороны следуют из сводки Генерального штаба, передает ТАСС. Тремя днями ранее командование Воздушных сил также подтвердило неспособность отразить атаки баллистикой и крылатыми ракетами «Бандероль».

    На фоне регулярных провалов киевские власти продолжают требовать от западных союзников дополнительные зенитные комплексы и боеприпасы к ним. Однако поставки вооружений заметно сократились из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 сентября украинские системы ПВО также не перехватили ни одной российской баллистической ракеты. В конце августа Воздушные силы ВСУ тоже признали аналогичный провал.

    А еще в июле глава Украины Владимир Зеленский заявил о бессилии украинской противовоздушной обороны перед баллистикой.

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    12 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Минсельхоз опроверг слухи о проблемах с экспортом российского зерна

    Глава Минсельхоза Лут заявила об отсутствии проблем с экспортом зерна

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр сельского хозяйства Оксана Лут опровергла слухи о трудностях с экспортом российской агропродукции, подчеркнув бесперебойность поставок.

    Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила об отсутствии трудностей с экспортом российской агропродукции.

    «Это самая большая ценность, все мы вывозим», – подчеркнула глава ведомства в беседе с журналистом Александром Юнашевым, которую он привел в своем Telegram-канале «Юнашев Live».

    По ее словам, для обеспечения стабильных поставок уже запущен логистический коридор через Балтику и Каспий. Иностранные партнеры заверили российскую сторону, что не станут вводить ограничения на транзит зерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Латвии запланировали введение пошлины в 300% на транзит российского зерна. Для решения логистических проблем Минсельхоз предложил перенаправить грузовые потоки через порты Балтийского и Каспийского морей.

    Месяцем ранее сообщалось, что российские аграрии собрали свыше 72 млн тонн урожая.

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    12 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперты США предупредили об уязвимости американской ПРО перед Россией и КНР

    Аналитики США сообщили об уязвимости ПРО «Золотой купол» перед Россией и КНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия и Китай могут усовершенствовать ракеты для обхода американской системы противоракетной обороны «Золотой купол», сделав перехват невозможным, отмечают эксперты США.

    Россия и Китай способны легко снизить эффективность и вообще обойти американскую систему противоракетной обороны Golden Dome, говорится в докладе Центра исследований в сфере внешней политики (FPRI). Аналитики центра отмечают, что космические перехватчики не станут панацеей для безопасности США, поскольку это дорогая, но «хрупкая оборона», которую легко обойти.

    Программа ПРО с эшелоном спутников-перехватчиков призвана сбивать ракеты на этапе разгона. Однако для защиты от КНДР, Китая или России потребуются группировки от нескольких тысяч до десятков тысяч аппаратов, отмечают аналитики. Первоначальные затраты составят от десятков до сотен миллиардов долларов. При этом спутники находятся на орбите около пяти лет, и примерно пятую часть стоимости придется тратить ежегодно на их замену.

    Главная уязвимость системы – окно перехвата, подчеркнули в Центре исследований в сфере внешней политики. Спутник должен успеть сбить ракету во время разгона. Аналитики указывают, что Россия и Китай могут сократить это время, создав ракеты с более быстрым горением двигателей. В таком случае американские перехватчики не успеют их поразить.

    У противников есть и другие контрмеры: мощные наземные лазеры для ослепления спутников, противоспутниковые ракеты, космические мины, размещение дополнительных боеголовок или создание дешевых МБР с примитивным наведением. Проект также способен спровоцировать дестабилизирующие ответные действия со стороны противников США. Распоряжение о создании системы президент США Дональд Трамп подписал в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработка американского противоракетного щита «Золотой купол» оказалась под угрозой остановки из-за проблем с финансированием.

    Незадолго до этого подрядчики Пентагона успешно испытали первые космические аппараты для данного проекта. Однако ожидаемая стоимость этой системы весной уже выросла до 185 млрд долларов.

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    13 сентября 2026, 00:53 • Новости дня
    Россияне Бойкова и Козловский победили на турнире «Челленджер» в США

    Бойкова и Козловский победили на турнире «Челленджер» в США

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли соревнования спортивных пар на турнире серии «Челленджер» в американском Норвуде.

    Российские спортсмены набрали 198,66 балла по итогам короткой и произвольной программ, передает РИА «Новости».

    Второе место досталось американскому дуэту Одри Шин и Спенсеру Акире Хау с результатом 183,81 балла. Тройку призеров замкнули Кэти Макбит и Балаш Надь, набравшие 180,95 балла.

    Ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу на турнире Kinoshita Cup в Токио, где успешно выполнили выброс в четыре оборота. Для россиян эти соревнования стали первыми во взрослом разряде после решения ISU допустить российских фигуристов к международным стартам в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ISU усложнил правила отбора российских фигуристов на Гран-при. Однако российские фигуристы заняли весь пьедестал международного турнира в Токио. Российский фигурист Владислав Дикиджи завоевал золото на этом международном турнире в Токио.


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    12 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Нацполиция Украины признала резкий рост числа суицидов в ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рядах украинской армии участились случаи суицида среди военнослужащих, включая многодетных женщин, признали в Национальной полиции страны.

    Национальная полиция Украины зафиксировала рост числа самоубийств среди военнослужащих украинской армии. Соответствующие данные содержатся во внутренних документах правоохранительных органов, сообщает РИА «Новости».

    Информация о суицидах поступала из нескольких подразделений, включая 80-ю отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду, а также 103-ю, 105-ю и 119-ю отдельные бригады территориальной обороны.

    В сводке Сумского районного отделения полиции упоминается гибель бойца 47-й бригады Назара Лебеденко. При этом в некрологе, опубликованном на портале Щиборовской территориальной общины Хмельницкой области, говорится, что он погиб при выполнении боевых задач. Среди решивших добровольно расстаться с жизнью оказались и многодетные женщины-военнослужащие.

    В частности, заместитель командира роты по психологической поддержке Гринчишин доложил правоохранителям о гибели матери троих детей.

    «Около 10-15 минут назад военнослужащая военной части А-7031 Килиевич Виктория Павловна 07.05.1993 года рождения совершила самоубийство», – говорится в документе. Кроме того, в феврале 2026 года в селе Боромля Сумской области свел счеты с жизнью 46-летний солдат Александр Прядка. По данным журналистов, Киев пытается скрывать подобные инциденты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе тело военного с признаками самоубийства обнаружили в военкомате Львовской области.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил о всплеске суицидов среди раненых украинских бойцов. А в марте собиравшийся сдаться в плен солдат ВСУ покончил с собой из-за давления командования.

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    12 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Песков раскрыл отношение стран БРИКС к ошибкам европейских властей

    Песков заявил о понимании странами БРИКС ошибок европейских стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Многие страны БРИКС понимают ошибки европейских лидеров и взгляды Москвы на ситуацию в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил близость мировоззрения многих государств БРИКС к российской позиции и осознание ими просчетов руководства стран Европы, передает ТАСС.

    «Совершенно не обязательно разделяют. Очень много стран, которые близки к этому мировоззрению», – ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов Первого канала о позиции государств БРИКС.

    Он добавил, что просчеты европейских государств вынуждают их искать альтернативные пути развития. Эти негативные последствия носят очевидный характер и легко измеряются конкретными экономическими показателями, включая рост цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитрий Песков назвал фатальной ошибкой отказ европейских стран от дешевых российских энергоресурсов. Представитель Кремля также отметил наличие у государств БРИКС общего мировоззрения по вопросам международного сотрудничества.

    Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на деловом форуме объединения в Нью-Дели предложения по созданию независимой финансовой системы.

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