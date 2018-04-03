Россия предложила Британии выдать визу племяннице Скрипаля

Российское посольство в Лондоне направило ноту в дипломатическое представительство Великобритании в Москве с просьбой выдать визу племяннице Сергея Скрипаля Виктории.

По словам российских дипломатов, они проинформировали о планах Виктории посетить в Великобритании свою двоюродную сестру Юлию Скрипаль еще несколько дней назад, передает РИА «Новости».

«Надеемся на то, что наш запрос будет рассмотрен максимально оперативно, как того требуют обстоятельства», – сказал пресс-секретарь посольства.

Ранее во вторник в британском МИДе признали, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались «в том числе» на предположениях.

Комментируя признание британской стороны, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Лондону теперь придется как-то смотреть в глаза партнерам по ЕС и извиняться перед Россией.