Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.3 комментария
Оргкомитет Олимпиады внезапно отменил пресс-конференцию перед открытием
На Олимпиаде без объяснений отменили пресс-конференцию перед церемонией открытия
Руководство оргкомитета Игр-2024 отменило пресс-конференцию в преддверии церемонии открытия Олимпиады в Париже без объяснения причин, сообщает журналист Роб Харрис.
По его словам, руководитель оргкомитета внезапно отменил пресс-конференцию, посвященную церемонии открытия, менее чем за 20 минут до ее начала, без объяснения причин, передает РИА «Новости».
Как пишет «Чемпионат», пресс-конференцию отменили потому, что два технических директора были срочно вызваны для работы над подготовкой к шоу церемонии открытия.
Церемония открытия Олимпиады начнется в 20:30 мск в пятницу.
Ранее сообщалось, что движение французских высокоскоростных поездов (TGV) сильно нарушено на ряде линий в день открытия Олимпийских игр после умышленных поджогов минувшей ночью.