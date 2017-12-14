Британский посол в Берлине заявил о наличии у России секретной программы «Новичок»

Посол Великобритании в Берлине Себастьян Вуд заявил, что Россия якобы не уничтожила все запасы отравляющих веществ из советских арсеналов и по-прежнему проводит эксперименты с «Новичком».

Если Россия говорит, что все боевые отравляющие вещества советских времен уничтожены под контролем международных наблюдателей, то, с точки зрения Великобритании, это «неправда, абсолютная неправда», сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

«Наши спецслужбы знают, что есть секретная программа разработки отравляющего вещества «Новичок», о существовании которой российское правительство никогда не объявляло», – заявил Вуд, призвав Россию в качестве первого шага открыто признать это.

По его словам, речь идет о нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Вуд назвал «достаточно ясными» доказательства того, что за отравлением бывшего двойного агентства Сергея Скрипаля якобы стоит Россия, передает Deutsche Welle.

«Мы знаем, что российские власти проводили эксперименты, чтобы выяснить, как это нервно-паралитическое вещество наиболее эффективно применять для убийства людей», – добавил дипломат.

По его словам, хорошо известно также, что российское государство рассматривает таких людей, как Скрипаль, в качестве объектов для покушений. «У нас есть сильная уверенность в том, что данное нападение – это, с высокой долей вероятности, дело рук российского государства. Поэтому мы должны реагировать сообща», – подчеркнул дипломат.

Как отметил Вуд, имеется достаточно улик, якобы свидетельствующих об ответственности России в деле Скрипаля, Великобритания поделилась этими сведениями с союзниками, и те нашли их убедительными. В данном случае речь идет, однако, не об одном лишь единичном случае, а об общей картине, о модели поведения, с помощью которой одна страна пытается дестабилизировать другие, резюмировал посол.

Тем временем бывший глава ФСБ, ныне депутат Госдумы Николай Ковалев уверен, что Сергея и Юлию Скрипалей не могли отравить «Новичком», поскольку этот газ действует иначе и без моментального введения антидота наступает летальный исход.

В четверг британские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве заявили, что спецслужбы Великобритании якобы нашли секретную российскую лабораторию, где, по версии Лондона, изготовили нервно-паралитическое вещество.

Позже британская разведка рассказала, что отравляющее вещество, использованное против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, якобы было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы под Саратовом.

Вместе с тем эксперты британской лаборатории «Портон-Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения вещества «Новичок».