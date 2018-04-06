Экс-глава ФСБ объяснил, почему Скрипалей не могли отравить «Новичком»

Бывший глава ФСБ, ныне депутат Госдумы Николай Ковалев уверен, что Сергея и Юлию Скрипалей не могли отравить «Новичком», поскольку этот газ действует иначе и без моментального введения антидота наступает летальный исход.

«Предположений может быть сколько угодно, в том числе, конечно, разного рода газы были в свое время в разных странах, которые были составляющими Советского Союза. Дело-то не в этом. Вы сначала докажите, что это «Новичок». Потому что «Новичок» так не действует. Они уже давно бы похоронили Скрипалей, извините за цинизм. То есть это не «Новичок» был, это что-то другое. Что? Тщательно англичане скрывают», – сказал Ковалев, передает РИА «Новости».

По его словам, нервно-паралитический газ «для того и создается, чтобы, извините, был летальный исход». «В данном случае это либо моментально антидот был применен, чтобы жизнь сохранить, либо это не тот газ», – пояснил экс-глава ФСБ.

По его словам, расследование этого инцидента находится в самом начале, а мировому сообществу постоянно предлагаются разные версии произошедшего. «Сначала это было вещество, которое привезли из России, потом дверь обмазали, потом это была некая гречка, потом обработан букет, потом они сообщили о том, что якобы автомобиль был обработан, они вдохнули и получили ту самую дозу отправляющего вещества», – напомнил депутат.

«На мой взгляд, я скажу, исходя из опыта, такое ощущение, что какая-то бытовая версия. То есть это не химическое вещество, это не нервно-паралитический газ, который используется», – считает экс-глава ФСБ.

В четверг британские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве заявили, что спецслужбы Великобритании якобы нашли секретную российскую лабораторию, где, по версии Лондона, изготовили нервно-паралитическое вещество.

Позже британская разведка рассказала, что отравляющее вещество, использованное против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, якобы было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы под Саратовом.

Вместе с тем эксперты британской лаборатории «Портон-Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения вещества «Новичок».