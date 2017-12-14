Захарова уличила Мэй в «многочисленных обманах» по делу Скрипалей

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что новые факты по делу Скрипалей свидетельствуют о многочисленных случаях обмана мирового сообщества со стороны правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

«Первое вранье правительства Терезы Мэй о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна», – написала она на своей странице в Facebook.

Второе вранье Мэй в связи с «исторически плохим поведением России», российская сторона опровергла, указав факты регулярного нарушения Британией норм международного права, этики и морали во имя достижения собственных «национальных интересов», отметила Захарова.

«Третье вранье правительства Терезы Мэй о том, что «Новичок» якобы производился только в России, сегодня опроверг президент Чехии», – добавила Захарова.

«Туман рассеивается, и многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают все четче», – подчеркнула российский дипломат.

Накануне президент Чехии Милош Земан подтвердил данные российской стороны о том, что нервно-паралитический газ «Новичок» в незначительном количестве производился и складировался в Чехии.

Ранее Захарова допустила, что «наиболее вероятный источник происхождения отравляющего вещества – страны, в которых с конца 1990-х ведутся интенсивные исследования по проекту «Новичок», включая Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию, а также США.